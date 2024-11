Na pomoč mu je priskočil tudi Andreas Wellinger, ki se mu je nato le nasmehnil

V nadaljevanju preberite:

Kaj je Žiga Jelar povedal o pripravah za novo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, kakšno poletje je za njim, kaj mu je rojilo po glavi, ko je izvedel, da podjetje Fluege.de, s katerim je sodeloval več let, ne bo več izdelovalo smuči, kaj je 27-letni Besničan, sicer član kranjskega Triglava, povedal o Petru Slatnarju in njegovih smučeh, s katerimi je tekmoval v začetku poletja, kaj je slednjič pretehtalo, da se je odločil prestopiti k Van Deer-Red Bull Sports, kako in kdaj je prišel v stik z avstrijskim proizvajalcem smuči, ki ga je ustanovil zvezdnik alpskega smučanja Marcel Hirscher, kako je zadovoljen z odnosom, ki ga imajo do njega v tem podjetju, kakšne načrte imajo z njim, kako napreduje njegova glasbena kariere ...