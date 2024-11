Nika Vodan: Možu je vseeno, mene pa kljub temu malo jezi

V nadaljevanju preberite:

Le še dva tedna nas ločita od začetka nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Velika naprava v Lillehammerju, na kateri bodo med 22. in 24. novembrom na sporedu uvodne tekme v predolimpijski zimi 2024/25, je ena od najljubših za Niko Vodan, kot je razkrila v zanimivem pogovoru za Delo. V njem je 24-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini, sicer članica SSK Norica Žiri, spregovorila še o svojem kolenu, ki ji je spomladi grenilo življenje, domačih in tujih tekmicah, mladinski svetovni prvakinji Tini Erzar, glavnem trenerju Juriju Tepešu, kaj mu je predlagala, zaupala je, kateri podatek jo pomirja pred prvimi preizkušnjami na Norveškem, zakaj je bila Nemka Katharina Schmid po njenem na finalu velike nagrade FIS v Klingenthalu tako močna, spomnila se je medenih tednov in »tekme« z možem Aljažem Vodanom ...