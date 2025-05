Nova ekipa Ilke za zadnji olimpijski izziv

Ilka Štuhec bo v olimpijsko sezono vstopila z novo trenersko ekipo. Vlogo glavnega trenerja v ekipi slovenske alpske smučarke v hitrih disciplinah prevzema Denis Šteharnik, strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami v svetovnem pokalu. V vlogi pomočnika trenerja se mu bo pridružil Boštjan Kline, ki po koncu kariere prvič stopa v trenerske vode.

Za pripravo smuči bo skrbel Avstrijec Benjamin Moser, za kondicijsko pripravo in fizioterapijo pa Tina Kobale, so danes sporočili iz ekipe dvakratne svetovne prvakinje v smuku.

Štuhčeva, ki se je odločila kariero nadaljevati tudi v olimpijski sezoni, je z novo trenersko zasedbo prvih nekaj dni preživela na snegu na avstrijskem ledeniku Mölltal, kamor se namerava do konca maja še vrniti. "Z novo ekipo čutim svežo energijo in motivacijo. Tako z Denisom kot Boštjanom se poznamo že dolgo, oba sta pripravljena trdo delati. Mislim, da vsak prinaša svoj del strokovnosti, Denis bolj v tehnični smeri, Boštjan pa kot nekdanji smukač in nekdo z ogromno tekmovalnimi izkušnjami. Verjamem, da se bomo dobro znašli, saj si želim v sezono vstopiti dobro pripravljena, motivirana in si zaupati. Cilj je jasen - biti najboljša takrat, ko bo najbolj štelo," je povedala Ilka, lastnica dveh malih kristalnih globusov.

V najboljši formi želi biti, ko bo to najbolj potrebno. FOTO: Christopher Creveling/Reuters

"Po koncu tekmovalne kariere sem iskal trenersko priložnost. Z Ilko sem kot tekmovalec delil marsikateri trenutek na najvišji ravni. Zdaj jo bom prvič spremljal s povsem druge perspektive. Verjamem v njeno kakovost in potencial ter v ekipo, ki je ob njej. Verjamem, da bomo ustvarili okolje za samozavestno in hitro smučanje," pa je poudaril Kline.

Priprave na novo sezono se bodo začele v prihodnjih tednih, prvi poudarek pa bo na kondicijski pripravi, ki bo temelj za nadaljnje delo na snegu, so še sporočili iz ekipe edine slovenske tekmovalke na tekmah v smuku in superveleslalomu med elito.