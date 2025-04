Ilka Štuhec: Vztrajala bom, računi z OI so neporavnani

Ugank ni več, naša edina reprezentka v hitrih alpskih disciplinah Ilka Štuhec ne bo sklenila športne poti, temveč se bo zavzeto pripravila za olimpijsko zimo 2025/26. V zadnjih tednih pred kratkim končane sezone je odzvonilo njenemu sodelovanju s trenerjem Alešem Gorzo, slednji je takrat napovedal, da bo Mariborčanka najbrž pomahala v slovo tekmovalnemu smučanju. Sama se je k tem besedam hitro odzvala in dejala, da ko bo to te odločitve zares prišlo, jo bo javnosti sporočila sama in ne prek trenerjev ali kakšnih drugih posrednikov.

Na novinarski konferenci v Ljubljani pa se je danes ozrla k zadnjim mesecem in jih po smučarski plati označile kot povprečne. Seveda so dosežki pod osebnimi pričakovanji botrovali koncu skupne smučarske poti z omenjenim trenerjem, ob vprašanju o dobrih in slabih plateh tega sodelovanja z Gorzo, pa je 34-letnica poudarila: »In enih in drugih je bilo precej, o podrobnostih pa ne bom razpredala v javnosti.«

Na novinarski konferenci je bila dobre volje, pred njo pa je zahtevno iskanje novega trenerja.

Obenem je poudarila, da si nikakor ni želela tako zahtevne naloge, kot je zdaj sestavljanje nove ekipe, zato si ne bo privoščila nikakršnih počitnic, preden si ne bo jasnem, kdo bo v njenem spremljevalnem štabu za olimpijsko zimo.

»Imam še neporavnane račune z olimpijskimi igrami in če bom zdrava in motivirana, ni razloga, da se jih ne bi resno lotila,« je poudarila dvakratna svetovna prvakinja v smuku ter primikimala namigu, da ji je bilo spoznanje o Cortini d'Ampezzo kot olimpijskem prizorišču olajševalna okoliščina, saj je to eden njenih najljubših krajev v sezoni.