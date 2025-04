Andreja Slokar v olimpijsko sezono z novim trenerjem

Najboljša slovenska alpska smučarka minule zime, Andreja Slokar, se bo v prihajajočo, izjemno pomembno olimpijsko sezono podala s spremenjeno trenersko ekipo. Kot je postalo znano, iz njenega štaba odhaja dosedanji trener Boštjan Božič. Novica prihaja po sezoni, v kateri je 27-letna Ajdovka kot edina Slovenka stopila na stopničke v ženskem svetovnem pokalu, ko je na zadnji tekmi sezone v ameriškem Sun Valleyju osvojila tretje mesto v slalomu.

Slokarjeva je sezono 2024/25 svetovnega pokala sklenila kot najvišje uvrščena Slovenka s 260 točkami, le točko pred Nejo Dvornik. Kljub uspešnemu zaključku pa sezono težko ocenjuje enoznačno. »Sezono zelo težko povzamem,« je po koncu tekmovanj v izjavi za STA povedala Slokarjeva. Navdušuje jo predvsem slalom, kjer je zasedla končno 12. mesto v seštevku discipline in po njenih besedah dosegla svojo najboljšo sezono v karieri po številu točk. »Letos sem bila zelo konstantna, kar me zelo veseli,« je dejala, a obenem priznala, da si želi več: »Bila sem stalna, ampak stalna okrog osmega in devetega mesta, kar je v redu, ni pa ravno to, kar si želim.«

Stopničke na zadnji tekmi sezone v Sun Valleyju so ji prinesle olajšanje in potrditev dobrega dela. »Prav malo mi je odleglo. Celo sezono sem smučala res dobro, samo nisem uspela sestaviti kaj pametnega... Zadnja tekma sezone mi je dala potrditev, samo dokler se to ne zgodi, ne moreš vedeti, ali je to res,« je še povedala za STA.

Povsem drugačna pa je zgodba v veleslalomu. V tej disciplini se Slokarjeva vse od vrnitve po poškodbi trudi najti prave občutke in rezultate. Nazadnje se je med najboljšo trideseterico v tej disciplini uvrstila pred tremi leti v švedskem Åreju. »Imam dve disciplini, slalom sem v primerjavi z lani kar lepo dvignila, pri drugi [veleslalomu] pa se vse od poškodbe naprej tako borim, da sploh ne vem, kaj narediti,« je iskreno opisala svoje težave.

Prav izboljšanje veleslalomske forme bo glavni cilj v pripravah na olimpijsko sezono, katere vrhunec bodo februarske olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo. »Zanesljivo smučam dosti boljše veleslalom, kot sem to kazala letos,« je prepričana Ajdovka. »Cilj za naslednje leto je dvigniti povprečje v slalomu, želim ohraniti to stalnost, samo da bi bila ta konstanta na višji ravni, ter dvigniti raven veleslaloma.« Zaveda se, da za samozavest potrebuje dober rezultat tudi v tej disciplini: »Potrebujem en rezultat. Od poškodbe naprej nisem imela enega veleslalomskega rezultata in ga potrebujem, prav čutim, da ga potrebujem za naprej.«

V ta boj za dvig forme v obeh tehničnih disciplinah se bo podala z osveženo ekipo, saj Boštjan Božič ne bo več njen glavni trener. Kdo bo prevzel njegovo mesto in kako bo potekalo delo v prihodnje, zaenkrat še ni znano. Zanimivo je sicer, da Slokarjeva ni edina vrhunska slovenska smučarka, ki menja trenerja; tudi Ilka Štuhec, edina slovenska predstavnica v hitrih disciplinah, se je po eni sezoni razšla s trenerjem Alešem Gorzo. Pred obema najboljšima slovenskima smučarkama je tako očitno obdobje sprememb pred ključno sezono z vrhuncem pod petimi krogi.