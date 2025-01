Odermatt spet matiral tekmece, Hrobat 18.

Marco Odermatt je prizoriščem, na katerih je slavil, dodal še prestižni Kitzbühel. Švicar, ki lovi četrto zaporedno zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev, je zmagal na superveleslalomu. Zahtevno preizkušnjo s številnimi padci je uspešno preživel Miha Hrobat (18.). Slovenec je imel celo najhitrejši zadnji odsek.

S tokratnim Streifom ni imel težav najboljši Odermatt, ki je na Tirolskem prišel do 44. zmage v svetovnem pokalu, 14. na superveleslalomih. Slavil je pred Tirolcem Raphaelom Haaserjem, ki se je po premoru zaradi poškodbe odlično vrnil na tekmovalne proge. Najboljšemu Avstrijcu je do delitve prvega mesta zmanjkalo le 11 stotink.

Boj za tretje mesto na petem superveleslalomu sezone je dobil Švicar Stefan Rogentin, ki je za rojakom na vrhu razpredelnice zaostal tri desetinke sekunde.

Od dveh Slovencev na štartu je pričakovano najbolje opravil s preizkušnjo Hrobat, ki bo prvič v karieri sobotni smuk začel med smukaško elito s štartno številko med 6 in 15. V superveleslalomu še ni tako zanesljiv kot v smuku, kjer je trenutno četrti najboljši v seštevku discipline. Kranjčan je imel kar nekaj težav, a se je rešil iz vseh pasti ter prišel v cilj na 18. mestu z 99 stotinkami zaostanka. Hrobat je bil najhitrejši v ciljnem odseku dirke, ko so mu namerili hitrost 134,78 km na uro.

Številne prekinitve so motile zbranost: »Po vsaki se je treba na novo zbrati, 'zresetirati' vse te padce, ki so se zgodili, a se mi zdi, da mi je to kar dobro uspelo, vseeno imam že toliko izkušenj,« je začel Hrobat.

Marco Odermatt je spet matiral vso konkurenco. FOTO: Leonhard Föger/Reuters

»Primerilo se mi je par manjših napak, a vzamem to 18. mesto, je pa res, da z 18. mestom ne morem biti presrečen. Sem vesel, da sem spet v točkah, verjetno bodo tudi točke za štartno mesto, malo se jih bo dalo popraviti, tako je vse bližje cilj, približati se trideseterici v superveleslalomu.« Hrobat se namreč zelo dobro zaveda, da štartne številke v ozadju niso konkurenčne. Seveda glavni cilj konca tedna na Tirolskem je dobro znan.

»Ko sem se ustavil, sem začel razmišljati o smukaški tekmi. Smuk tukaj šteje največ, tudi jaz od smuka več pričakujem kot od superveleslaloma. Sledila bo dobra video analiza, dober počitek, pa v soboto s prazno glavo na štart, kajti za vrhunski rezultat je treba biti zelo prepričan vase. Iz štarta ven je treba iti čisto na polno, ne delati napak, nositi hitrost do cilja, pa priti v cilj, pa videti zeleno barvo,« je napovedal slovenski as.

Slovenca sta imela številki pri repu seznama. Hrobat je nastopil s številko 47, obetavni Rok Ažnoh kot 50. na štartu je svoj prvi tekmovalni nastop v Kitzbühelu končal kot 42. (+3,11), na predzadnjem mestu med tistimi, ki so tekmo prevozili od štarta do cilja.

Težka proga je terjala davek ter se ni izneverila slovesu ene najbolj brutalnih na svetu. Kar štirje Francozi niso končali tekme. Med žrtvami je bil francoski as Alexis Pinturault, ki so ga po padcu evakuirali. S proge so ga morali dvigniti s helikopterjem, tekma pa je bila za nekaj minut prekinjena, medtem ko so zdravniki oskrbeli skupnega prvaka svetovnega pokala leta 2021.

Glede na to, da bo v soboto moški smuk, verjetno najbolj znana in najbolj impozantna tekma v alpskem smučanju, se krepi strah, da bo še več smučarjev poškodovanih. Videti je bilo, da imajo na enem delu smučarji še največ težav, kjer je bilo tudi največ padcev, delavci so zato na tem območju odmetavali sneg, da bi se izognili novim nesrečam.