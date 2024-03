Ogromno moči ima za boj s surovim zrakom

V nadaljevanju preberite:

Ko orli in orlice zračno plujejo, se kraljevsko počutijo visoko v surovem zraku. Surov zrak (Raw Air) pa je tudi uradno ime turneje treh skakalnic, ki se za fante in dekleta začne v petek na Norveškem. Elita v smučarskih skokih in poletih se bo bodla v Oslu, Trondheimu in na letalnici v Vikersundu. Glavni trener udarnega jedra slovenskih skakalk Zoran Zupančič bo na norveškem surovem zraku v boj poslal Niko Prevc, Niko Križnar, Emo Klinec, Tajo Bodlaj in Katro Komar. Sledil bo še finiš sezone v Planici, kjer bo v četrtek, 21. marca, preizkušnja na srednji Bloudkovi 102 metra veliki napravi. Naslednjega dne bodo na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori ob 20. uri podelili tudi veliki kristalni globus za skupno zmagovalko svetovnega pokala. Bo to Nika Prevc? Kaj so pred odhodom zanimivega povedale zelo iskrena Nika Prevc, že izkušena Nika Križnar in svetovna rekorderka Ema Klinec preberite v članku.