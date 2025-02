Ovečkin za hat-trick bližje Waynu Gretzkyju

Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin je ob domači zmagi svojih Washington Capitals proti lanskim finalistom severnoameriške lige NHL Edmonton Oilers s 7:3 dosegel tri gole. S tem se je na vsega 12 golov približal rekordni znamki po številu golov legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja.

Ovečkin je trenutno pri 882 golih v rednem delu lige NHL, medtem ko jih je veliki Kanadčan dosegel 894. Obenem Ovečkinu še štiri točke manjkajo do 1600 točk v ligi NHL. Na tej večni lestvici je trenutno enajsti in drugi med aktivnimi hokejisti za Sidneyjem Crosbyjem (1656).

Ovečkin je prvič na tekmi zadel v 29. minuti, ko je vodstvo svoje ekipe z natančnim strelom povišal na 3:1. Slabih deset minut kasneje je s svojim tipičnim močnim strelom s predela za kazenski met na levi strani ledu povišal na 4:1. Tretji gol na tekmi je dosegel v prazno mrežo za končnih 7:3. Tri podaje je ob zmagi prispeval Aleksej Protas, gol in dve podaji pa Dylan Strome.

Ovečkin je bil tako kot vsi ostali na ledu presenečen, da je Edmonton ob zaostanku s 3:6 povlekel na klop vratarja. »Da, tudi sam sem bil presenečen. Imel sem nekaj sreče, saj se je tekmecu zlomila palica,« je dejal 39-letni Moskovčan, ki je na 41 tekmah v sezoni dosegel 29 golov. Šestnajst jih je izpustil zaradi zloma noge.

Do konca sezone potrebuje še 13 golov, da prehiti Gretzkyja. »Gremo tekmo za tekmo. Danes sem imel priložnosti še za kakšen gol več, a vzel bom te tri,« je dejal Rus po devetih strelih proti vratom tekmeca. V NHL je dosegel že 32. »hat-trick«, s čimer se je na petem mestu izenačil s Philom Espositom. Tudi na vrhu te lestvice je Gretzky, ki je na petdesetih tekmah zabil tri gole. Washington ob strelski uspešnosti Rusa obenem vodi na vzhodu in v celotni ligi NHL s 84 točkami po 57 tekmah. Točko manj ima Winnipeg na zahodu.

Toronto do visoke zmage

Na ostalih tekmah so New York Rangers s 5:3 ugnali Pittsburgh Penguins, s 5:0 pa so New Jersey Devils ugnali Nashville Predators. Tampa Bay Lightning so s 4:1 doma premagali Seattle Kraken, Toronto Maple Leafs pa so bili v gosteh s 5:2 boljši od odpisanega Chicaga.

Dallas Stars so drugi na zahodu, potem ko so s 4:3 v gosteh za tretjo zmago zapovrstjo premagali New York Islanders. »Hat-trick« je dosegel Jason Robertson, dva gola je prispeval s hokejistom več na ledu. St. Louis Blues so s 3:1 premagali Colorado Avalanche, Calgary Flames so bili s 3:2 boljši od San Jose Sharks, Utah pa je z 2:1 doma ustavil Vancouver Canucks. Edina tekma, ki se je končala po dodatnem času, je pripadla Detroitu. Rdeča krila so z golom Patricka Kana proti Anaheim Ducks slavili po podaljšku s 5:4.