Mrzla prha v glasnem Tivoliju

Hokejisti Olimpije so v prvi tekmi kvalifikacij za četrfinale ICEHL na domačem ledu pred 3200 glasnimi gledalci izgubili s Pustertalom po podaljšku z 1:2 (1:0, 0:0, 0:1 – 0:1; Kapel 3.; Petan 45., Glira 65.). Ekipi igrata na dve zmagi, druga tekma bo v torek na Južnem Tirolskem, morebitna tretja pa v petek spet v Ljubljani.

Za optimizem pred tekmo je poskrbela statistika medsebojnih obračunov v tej sezoni, saj so bili zmaji boljši na vseh štirih, oba domača so dobili z 2:1, v gosteh pa slavili po dodatnem delu igre s 5:4 in 3:2. Toda na petem obračunu in najpomembnejšem doslej je Pustertal prišel do prve zmage in tako močno otežil delo Ljubljančanom, ki morajo zdaj dobiti obe preostali tekmi za vstop v četrtfinale.

Začetek je bil sicer za domače odličen, saj je že v eni prvih nevarnih akcij v drugi minuti po podaji Nicka Bonina natančno meril Rok Kapel. Pozneje so imeli domači še eno veliko priložnost, ko je Žiga Pance ob igralcu manj pobegnil v protinapad, toda zadel je le prečko.

Že na uvodni kvalifikacijski tekmi je bilo zelo razburljivo. FOTO: Dejan Javornik/Delo

V drugem delu so imel terensko premoč gostje, vratarja, Lukaš Horak pri domačih in Edward Pasquale pri gostih, pa nista klonila. V zadnji tretjini pa so po golu Alexandra Petana sodniki odšli pogledat posnetek zaradi morebitnega oviranja Horaka, a so zadetek le priznali. V nadaljevanju so domači še drugič na tekmi zadeli prečko, so pa imeli v predzadnji minuti tudi sami nekaj sreče, saj se je plošček po eni od akcij Pustertala odbil od vratnice nazaj v polje.

Novo lepo priložnost za zmago so domači zapravili na začetku podaljška, ko so tretjič na tekmi imeli igralca več na ledu, gola ni bilo, kazen za neučinkovitost pa je sledila v nadaljevanju

V drugem paru kvalifikacij za četrtfinale je Fehervar, prav tako z 2:1, na prvi tekmi ugnal Vienno.