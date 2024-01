Po japonskem šoku vprašljiv tudi Emin nastop na Ljubnem

V nadaljevanju preberite:

Zaradi kakšnih težav je svetovna rekorderka Ema Klinec namesto v Zao, kjer bodo konec tedna naslednje tri tekme za svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih, odpotovala domov, kaj je sporočil Tomi Trbovc, predstavnik za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS), katere slovenske skakalke bodo tekmovale v Zau, kdaj bo jasno, ali bo Klinčeva lahko nastopila na domačih preizkušnjah za svetovni pokal, ki bosta 27. in 28. t. m. na Ljubnem ob Savinji, kako je odpoved premiere v Szczyrku komentiral direktor skakalnih tekmovanj za svetovni pokal Sandro Pertile, kako so do prekinitve skakali slovenski skakalci, kako jim pred zadnjimi preizkušnjami v Zakopanah kaže v boju za glavno nagrado na poljski turneji, zakaj so bili poljski navijači toliko bolj razočarani ...