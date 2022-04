Pokljuka na biatlonskem koledarju po novem letu

Na Mednarodni biatlonski zvezi (IBU) so potrdili koledar tekmovanj za sezono 2022/23. Po pričakovanjih je bila potrjena tudi tekma na Pokljuki, ki bo karavano biatloncev gostila med 4. in 8. januarjem prihodnje leto. Gre za termin, ko biatlonce običajno gosti nemški Oberhof, letos pa bo tam na sporedu svetovno prvenstvo. Gre za turistično izjemno priložnost za Slovenijo, ko se v Nemčiji, Avstriji in Italiji s praznikom svetih treh kraljev iztekajo božično-novoletni prazniki. Znan je tudi že program Pokljuke. V četrtek in petek, 5. in 6. januarja, bosta na sporedu ženski in moški šprint, v soboto obe zasledovanji in v nedeljo še tekmi mešanih parov in mešanih štafet.

Sezona svetovnega pokala se bo 29. novembra začela v Kontiolahtiju na Finskem, pred novim letom pa biatlonce čakajo še tekme v avstrijskem Hochfilznu in francoskem Le Grand Bornandu. Po Pokljuki se biatlonci selijo v nemški Ruhpolding in italijansko Anterselvo, preden bo med 8. in 19. februarjem v Oberhofu svetovno prvenstvo. Marca bodo na sporedu še tekme v Novem mestu na Češkem, švedskem Östersundu in finale v Oslu. Pred začetkom nove sezone pa so na krovni zvezi še enkrat ekipe opozorili na prepoved uporabe maž za smuči, ki vsebujejo fluor. Ta je bil iz ekoloških razlogov prepovedan že v minuli sezoni in ekipe, ki so pravila kršile, so že dobile plačilne naloge s kaznimi.