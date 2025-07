Pol leta pred igrami korupcijska afera v olimpijski vasi

Šestega februarja nas na ločenih prizoriščih na severu Italije čaka začetek zimskih olimpijskih iger. Dobrega pol leta pred začetkom pa je v Milanu izbruhnil korupcijski škandal v zvezi z gradbenimi pogodbami. Italijansko državno tožilstvo preiskuje obtožbe o nezakonitem dogovarjanju v povezavi z različnimi projekti. Med njimi je tudi olimpijska vas, kjer bodo prihodnje leto med igrami bivali športniki. Vpleten naj bi bil tudi župan Milana Beppe Sala.

Zimske olimpijske igre bodo potekale februarja, uradna gostitelja pa sta Milano in zimsko športno središče Cortina d'Ampezzo v osrčju Dolomitov. Nekateri športi bodo potekali drugod, smučarske skakalce bomo tako lahko spremljali v Predazzu, biatlonce v Anterselvi, alpske smučarje pa v Bormiu.

Dvorana Santagiulia v Milanu bo gostila hokejske tekme. Otvoritev iger bo potekala na slovitem San Siru, zaključna slovesnost nekoliko presenetljivo v Veroni. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Preiskava se osredotoča predvsem na nepremičninski projekt v centru mesta, a preiskujejo tudi del olimpijske vasi, ki bo stala tik pod mestnim središčem. Športniki tokrat ne bodo živeli skupaj, saj je z Milana do Cortine okrog 5 ur vožnje. Tožilstvo je za šest osumljencev zahtevalo naloge za prijetje. Preiskali so več pisarn in stanovanj, po poročanju italijanskih medijev pa so enemu izmed izvajalcev zasegli tudi 120.000 evrov gotovine.