Slovenska ekipa v lov za olimpijskimi kolajnami s 40 do 50 športniki

Leto dni pred začetkom olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo so na Olimpijskem komiteju Slovenije ocenili, da bodo igre v bližini Slovenije nova izjemna priložnost za promocijo države. Po projektu Slovenske hiše na igrah v Parizu se podoben projekt pripravlja za zimske igre. Slovenska hiša bo čez leto dni gostovala v Cortini d'Ampezzo.

»Po tem, ko je bila Slovenska hiša v Parizu izjemno dobro sprejeta, smo se odločili, da jo bomo imeli tudi v Cortini d'Ampezzo. Trenutno so v teku organizacijski in logistični dogovori, prav tako pripravljamo programsko zasnovo,« so v sporočilu za javnost na OKS leto dni pred odprtjem na slovitem stadionu San Siro povzeli predsednika Franja Bobinca.

»Zimske olimpijske igre bodo potekale v neposredni bližini Slovenije, kar je enkratna priložnost za promocijo naše države, prav tako za obisk tekmovalnih prizorišč,« je še ocenil Bobinac.

Na OKS pričakujejo, da bo na omenjenih igrah med 6. in 22. februarjem 2026 nastopilo 40 do 50 slovenskih športnikov. Skupno na igrah Milano Cortina 2026 pričakujejo več kot 3500 športnic in športnikov iz 93 držav, ki se bodo pomerili za 195 kolajn.

In prav v teh dneh v Milanu, Cortini d'Ampezzo in na drugih prizoriščih, kjer bodo prihodnje leto potekala tekmovanja (Livigno, Bormio, Anterselva, Predazzo, Tesero, Verona – zaključna slovesnost), potekajo številni dogodki, s katerimi so italijanski prireditelji in Mednarodni olimpijski komite opozorili na igre, pa tudi na pomen olimpijskega gibanja in olimpijskih vrednot – prijateljstvo, spoštovanje in odličnost.

Športnice in športniki bodo na igrah tekmovali v 16 športnih panogah, med katerimi je novost turno smučanje. Tudi v tej disciplini naj bi nastopili slovenski športniki.

Na paralimpijskih igrah, ki bodo potekale od 6. do 15. marca naslednje leto, pa bodo tekmovalci nastopili v šestih panogah.

Prve zimske olimpijske igre so bile organizirane leta 1924 v Chamonixu, Cortina d'Ampezzo pa je zimske olimpijske igre že gostila, in sicer leta 1956.

Slovenci so doslej na zimskih olimpijskih igrah osvojili 28 kolajn, med njimi štiri zlate. Dvakrat je na najvišjo stopničko v Sočiju 2014 stopila alpska smučarka Tina Maze, na zadnjih igrah 2022 v Pekingu pa je bila zlata Urša Bogataj, ekipno zlato pa je osvojila skupaj z Niko Križnar, Petrom Prevcem in Timijem Zajcem.