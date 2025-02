Kdor uničuje Cortino, uničuje Italijo

Naša zahodna soseščina se pripravlja na največji dogodek zimske športne scene v naslednjem letu – olimpijske igre Milano-Cortina 2026. Večina prizorišč bo akterjem tekmovanj že znana, denimo Anterselva biatloncem, Predazzo skakalni karavani, Bormio moškemu delu alpskega smučanja in omenjena Cortina smučarkam.

Prav v tem mondenem zimskem središču na skrajnem italijanskem severu, ki bo zimski spektakel gostil ob 60. obletnici prvih olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo, pa bo tudi tekmovanje na novi progi za bob in sankanje. Toda očitno vsi v kraju niso nad tem navdušeni, zato so izvedli sabotažo na prizorišču ter ogrozili urejanje tega prizorišča: neznanci so namreč veliko hladilno cev odstranili, jo prenesli na cesto in tako zaprli dostop do gradbišča.

Pri priči so se oglasili iz italijanskega ministrstva za infrastrukturo, dejanje označili za škodljivo, minister in obenem ministrski podpredsednik države Matteo Salvini pa je ob tem poudaril: "Kdor škoduje olimpijskim igram, škoduje tudi Italiji pred svetom."

Gradnja ledenega kanala za bob in sankanje je vredna 120 milijonov evrov, v primeru, da je ne bodo končali do začetka OI, pa bodo to tekmovanje morali izvesti drugje. Prireditelji omenjajo celo načrt B z Lake Placidom, ki je sicer od Cortine d'Ampezzo oddaljen 6000 km ...