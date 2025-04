Polne tivolske tribune slavijo dolgo v noč

Hokejisti Olimpije so pričakovano osvojili jubilejno 20. šampionsko lovoriko v samostojni slovenski državi, sicer pa 28., odkar občinstvo stiska pesti za zeleno-belo moštvo v tivolski dvorani. Ta je tokrat prvič v tej sezoni pokala po šivih, 4000 navzočih si je ogledalo zmago zmajev proti železarjem z 2:0 (1:0, 1:0, 0:0; Sodja 6., Mahkovec 27.) in tako s skupnim izidom 2:0 postavilo piko na dolgo klubsko sezono. Zdaj je pred vrati odštevanje do prihajajočega svetovnega prvenstva, številni med akterji te zadnje predstave v polnem Tivoliju bodo oblekli dres z risom na prsih, tako tudi prvič doslej češki vratar s slovenskim državljanstvom Lukaš Horak.

O kakovostni razliki letošnjih finalistov, ki tako kot v prejšnji sezoni nastopata v različnih mednarodnih ligaških tekmovanjih, ni bilo nobenih dvomov. Jeseničani kot nasledniki številnih velikih predhodnikov iz Podmežakle so se poskusili po najboljših močeh zoperstaviti zmajev, a zmaga slednjih ni bila ogrožena niti na prvi tekmi v Podmežakli niti tokrat v Ljubljani. »Res je ta razlika v kakovosti iz leta v leto večja,. Tokrat je bila na račun Olimpijinega kadra še bolj očitna kot lani ali pred dvema letoma,« je realno ocenil Gašper Glavič, na tej tekmi gledalec, sicer pa pred štirimi leti zadnji jeseniški kapetan z dvignjenim pokalom za naslov državnih prvakov.

Tega pa je tokrat ponosno dvignil Kranjčan med zmaji Žiga Pavlin, vrsto let nepogrešlljiv reprezentant tudi zaradi svojega izjemno pozitivnega značaja. Pred to finalno serijo je napovedal odločen napad na lovoriko in ga s soigralci tudi uresničil. To je bila njegova zadnja tekma v izjemno dolgi in uspešni karieri, poslej bo opravljal vlogo vodje ljubljanskega moštva.

Pot k naslovu je za zmage na tej tekmi št. 2 z vodilnim golom odprl Jaka Sodja, otrok hokejskih Jesenic, čigar oče Aleš in prav tako nekoč reprezentant, je bil na tivolskih tribunah. Tako kot drugi je videl številne napade domačega moštva in garanje v obrambi gorenjske zasedbe, ki pa je bila na nasprotni strani preredko, da bi ponudila več napetosti v tem večeru. Zmaji so nadaljevali pohod k naslovu z golom za 2:0 v izvedbi Marcela Mahkovca, enega adutov novega slovenskega vala, sicer učenca blejske šole. In nato v nadaljevanju suvereno držali vodstvo ter se veselili še dolgo v noč.