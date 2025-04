Zmaji brez senzacije bruhnili ogenj

Hokejisti Olimpije so na uvodni tekmi finalne serije za naslov državnih prvakov v dvorani Podmežakla na Jesenicah potrdili vlogo favoritov in gostitelje ugnali s 4:1 (2:0, 2:0, 0:1; Červeny 12., Sabolič 15., Bonino 29., R. Bohinc 30.; Koblar 60.). Tako zdaj vodijo v finalu z 1:0 in za novi naslov prvaka, jubilejni 20. v samostojni slovenski državi, potrebujejo le še eno zmago. Tekma št. 2 bo v petek ob 19. uri na tivolskem ledu.

Domači hokejski krogi so nestrpno odštevali do tradicionalnega jeseniško-ljubljanskega finala za naslov državnih prvakov. Resda ta ni več tako vroč kot nekoč, predvsem pa pred to končnico ni imel odskočne deske, saj se moštvi nista niti enkrat pomerili med sezono. Olimpija je denimo domala dva meseca po svojem slovesu od zime v ICEHL čakala na tekmo.

In povsem razumljiva je bila vidna želja pri obojih, tako da je od uvodnih minut bila igra dinamična in vredna adrenalina finalnega boja. Oba vratarja, Žan Us pri gostiteljihter ljubljanski Čeh Lukaš Horak, ki v teh dneh čaka na slovcnsko državljanstvo in bi tako lahko okrepil rise na bližnjem svetovnem prvenstvu, sta imela precej dela, predvsem slednji se je predstavil v prepoznavni zanesljivi luči.

Predstava jeseniškega čuvaja mreže je v uvodnih minutah večini med 2500 navzočimi vlivala upanje, toda pozneje njegovih čarovnij – nekajkrat smo jih videli tudi v nedavni končnici alpske lige – ni bilo. Ne nazadnje so udarili na plano razlika v kakovosti, precej širši nabor igralcev reprezentančne ravni pri ljubljanskem klubu in tako tudi že znani korak med mednarodnima ligaškima tekmovanjema, med katerima je ICEHL razred višje od alpske lige.

Zmaji so precej bolj zbrano izkoriščali svoje priložnosti, prepiha je bilo pred vrati Usa precej več kot pred njegovim tekmecem, pri drugem in tretjem golu za goste mu je plošček ušel. Kakorkoli, v športu ponavadi ni bližnjic in tudi ta večer je zgolj realno razgrnil razmerja moči. In če res ne bo senzacionalnega zasuka, bo v petek padel zastor nad domačo sezono. Nato bo sledilo odštevanje do svetovnega prvenstva na Švedskem in Danskem, od 9. do 25. maja, ter spremljanje končnice NHL z našim vodilnim asom na ledu Anžetom Kopitarjem.