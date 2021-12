Primorki napolnili točkovno malho

Petra Vlhova je zmagovalka zadnje ženske tekme za svetovni pokal v letu 2021. Slovakinja je za zmago na slalomu v Lienzu za 51 stotink sekunde premagala Avstrijko Katharino Liensberger, Švicarka Michelle Gisin je bila tretja (+0,68). Ana Bucik je zasedla 21. mesto, Andreja Slokar pa je tekmo končala na 24. mestu. Vlhova je bila najhitrejša po prvi vožnji, v finalu pa je, ob odsotnosti Američanke Mikaele Shiffrin, osvojila še tretjo zmago v tej zimi. Slovakinja je bila najboljša tudi na obeh slalomih v Leviju. To je že 23. karierna zmaga za Slovakinjo v svetovnem pokalu.

Slovenki nista izboljšali svojih pozicij iz prve vožnje. Bucikova (+2,31) je obstala na 21. mestu, Slokarjeva (+3,13) pa je kot 17. najhitrejša na prvi progi v finalu za sedem mest poslabšala svojo uvrstitev. V finale se nista prebili Meta Hrovat in Neja Dvornik. Obe tekmovalki sta nastopili z višjimi startnimi številkami ter prve vožnje nista končali v cilju in sta odstopili. Lienz je bila zadnja postaja svetovnega pokala alpskih smučark v letu 2021. Naslednja bo Zagreb s Sljemenom, kjer bosta 4. in 5. januarja slaloma, ženski in moški. V četrtek pa bo tudi znano, ali bo Maribor 8. in 9. januarja prizorišče Zlate lisice ter veleslalomske in slalomske tekme za točke svetovnega pokala alpskih smučark.

Shiffrinova (750 točk), ki je Lienz izpustila zaradi okužbe z novim koronavirusom, je kljub dvema ničlama obdržala mesto vodilne v skupnem seštevku. Pred prvo izzivalko Italijanko Sofio Goggia vodi s prednostjo 93 točk. V slalomskem seštevku pa s 380 točkami vodi Vlhova, ki si je pred Shiffrinovo nabrala 120 točk zaloge.