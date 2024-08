Raj v Argentini in Čilu

Slovenski alpski smučarji so avgusta vstopili v odločilni del poletnih priprav na zimsko sezono, ki se bo začela 26. in 27. oktobra z veleslalomoma na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Večji del slovenske reprezentance bo priprave na novo sezono opravil na južni polobli v Argentini oziroma Čilu, kjer ocenjujejo, da so najboljši zimski pogoji. Članice slovenske ženske ekipe za tehnični disciplini Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik in Nika Tomšič so se že oglasile iz Argentine, kjer skupaj z novo članico ekipe Lilo Lapanja trenirajo v Ushuaii.

Andreja Slokar je še na treningu v švicarskem Saas Feeju in se bo na južno poloblo odpravila naslednji teden. V Argentino so se odpravili tudi Tijan Marovt, Miha Oserban in najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec. Moška reprezentanca za hitri disciplini, ki jo sestavljajo Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik, bo potovala v Čile letos dvakrat, prvič že naslednji teden in nato še enkrat konec septembra v Corralco. Prvi smučarski kamp na južni polobli bo od 20. avgusta do 9. septembra v El Coloradu. Ekipi se bo na južni polobli pridružil tudi Rok Ažnoh. V Južno Ameriko se bo prihodnji teden odpravila tudi najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec.

»Poletne priprave, kot vedno, potekajo 'na suhem'. Prioriteta je kondicijska priprava in trening, ki sem ga letos delno opravila doma in delno na morju. Veselim se vrnitve na sneg, to je vsako leto zanimivo obrobje, ko se znova vrnemo v zimo in začutimo opremo. Tudi letos bomo dolgo v Južni Ameriki. Skoraj do konca oktobra bomo trenirali v El Coloradu, La Parvi in Corralcu. Vmes bo čas za oddih in selitev na nižjo nadmorsko višino,« je sporočila Ilka Štuhec.

Novi trener za Kranjca

Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki bo februarja v Saalbachu lovil svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih, se v novo sezono podaja z novim trenerjem, Mihom Verdnikom, nekdanjim vodjem panoge. »Pred desetimi dnevi smo šli prvič na sneg v Belgijo, da smo prišli v stik s snegom. Sedaj potujemo v Ushuaio, kjer pričakujem dobre razmere, da se bo dalo narediti zelo solidne treninge. Zelo se že veselim in verjamem v uspešen tabor,« je dejal Kranjec.

Za Bucik Joganovo je pestro poletje, med katerim je skočila tudi v zakonski stan: »Prve dni smo imeli res srečo. Resnično dobri pogoji, točno takšni, kot jih potrebuješ. Opravili smo dva dni prostega smučanja in nato postopno prilagajanje na progo, za zdaj še vse na smučeh za veleslalom. Zelo sem zadovoljna s prvimi štirimi dnevi in od tu gremo lahko mirno dalje.« Zadovoljna je tudi Dvornikova: »Prva dva dneva sta bila super mrzla in lepa, tudi za naprej kaže dobro, tako da upam, da bomo opravili kar nekaj dobrih treningov.«

Tudi Slokarjeva pridno nabira smučarske kilometre: »Po dolgem času sem nazaj na snegu in potrebovala sem kar nekaj časa, da sem se navadila na smučarsko opremo. Pogoji so zelo dobri. Delamo veliko in delamo dobro, kar je odlična popotnica za Argentino.« Smučarji so kondicijske priprave začeli prvi teden maja. Miha Hrobat, Rok Ažnoh in Žan Kranjec kondicijske treninge opravljajo pri Mitji Bračiču.

»Že tri mesece eden drugega ženemo in imamo dobre pogoje. Vmes smo bili tudi pet dni na snegu z novo ekipo, ki je povsem prenovljena. Veliko novih ljudi in novih obrazov, kar mislim, da je dobrodošla sprememba. Da bomo oktobra v Čilu in ne v Evropi, je res pozitivno, saj se je zadnja leta izkazalo, da so takrat v Evropi zelo težki pogoji za dober trening in se moraš ves čas prilagajati, tokrat pa bomo tam imeli mir in prepričan sem, da bomo tudi to obdobje kot kondicijske vadbe izpeljali odlično,« meni Hrobat.