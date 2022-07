Sanja o planiškem zlatu, veseli se poletov

V nadaljevanju preberite:

»Vroče, vroče, v moji glavi,« je kolegicam po koncu treninga na skakalnici v Kranju zapela Nika Križnar. Znani poletni napev ne bi mogel biti bolj na mestu. Sonce je žgalo na polno in slovenske orlice so komaj čakale, da se odpravijo v prostore, kjer so včeraj podpisale nove pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije. V soboto olimpijski junakinji Križnarjevo in Uršo Bogataj čaka prva tekma poletne velike nagrade v Visli. Kakšna so pričakovanja Nike Križnar, kako je preživela poletje, kako se znajde v novih dresih in kaj si najbolj želi v domačem SP v Planici ...