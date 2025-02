Kljub napaki se Domen veseli svetovnega prvenstva

Japonski smučarski skakalec Rjoju Kobajaši je dobil tudi drugo domačo tekmo svetovnega pokala v Sapporu. Najboljši Slovenec je bil zmagovalec kvalifikacij Domen Prevc, ki je bil po prvi seriji tretji, v finalu pa je po napaki nazadoval na osmo mesto. Na robu prve deseterice je od Slovencev končal tudi Timi Zajc.

»Žal tokratna tekma v Sapporu ni bila tako uspešna kot včeraj. Kvalifikacije so bile super, prva serija se je tudi izšla še zelo dobro, v finalu pa sem žal naredil preveliko napako in ostal brez stopničk. Gremo dalje, prihaja svetovno prvenstvo, veselim se novih tekem,« je nov dober nastop na Japonskem pospremil 25-letni Prevc.

Medtem pa je Zajc, ki je na prvi tekmi ostal brez finala, tokrat prišel na deseto mesto. »Za menoj je težak vikend v Sapporu. A danes se je vsaj izšlo. Zdaj sledi počitek in priprava na svetovno prvenstvo,« je iz dežele vzhajajočega sonca za krovno zvezo dejal Zajc, ki mu je v finalu uspela daljava dneva.

FOTO: Richard A. Brooks/AFP

Lovro Kos (97,5 točke) je ostal brez točk na 35. mestu, prav tako Rok Oblak (84,8), ki je bil 43. Najboljši slovenski skakalec to zimo Anže Lanišek na Japonsko ni odpotoval in se doma pripravlja na glavni vrhunec sezone. To je bila namreč za skakalce zadnja tekma pred bližnjim svetovnim prvenstvom.

»Po zelo uspešnih kvalifikacijah nam je skoke uspelo ponoviti na tekmi. Prva serija je bila za Domna uspešna, žal pa ga je kar precej velika napaka v finalni seriji oddaljila od zmagovalnega odra. Veseli nas, da je Timi dvignil raven od včeraj, tako da imamo dve uvrstitvi med deset. Roku in Lovru se žal ni posrečilo,« je nastope svojih varovancev ocenil selektor Robert Hrgota in dodal: »Sapporo lahko zapustimo zadovoljni in se v miru pripravimo na svetovno prvenstvo.«