Slovenci in Slovenke skočili do naslova mladinskih svetovnih podprvakov

Slovensko zbirko kolajn na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Lake Placidu so tretji dan dopolnili skakalci, ki so na moštveni tekmi osvojili drugo mesto za favoriziranimi Avstrijci. Največji delež je k srebrni kolajni prispeval Žiga Jančar, ki je bil najboljši posameznik tekme.

Veliki up iz SSK Ihan je s skokoma, dolgima 97 in 95 metrov, zbral 264,9 točke. Urban Šimnic (89 m in 91,5 m) je dodal 231,4 točke, Enej Faletič (92 m in 86,5 m) je priskakal 212 točk, Nik Bergant Smerajc (79,5 m in 94 m) pa 201,8 točke.

Mladi Slovenci so za zlatimi Avstrijci, za katere so ob dvakratnem posamičnem svetovnem prvaku Stephanu Embacherju (92 m in 97,5 m) skakali še Simon Steinberger (95 m in 88,5 m), Lukas Haagen (89 m in 87,5 m) in Nikolaus Humml (92,5 m in 94,5 m), zaostali za 22,4 točke.

Bronastih odličij so se veselili Američani (v postavi Jason Colby, Henry Locher, Bryce Kloc in Tate Frantz), ki so za našimi skakalci zaostali za 22,6 točke. Na nehvaležnem četrtem mestu so pristali Nemci, peti so bili Poljaki, šesti Švicarji, sedmi Finci in šele osmi Norvežani.

Srebrne tudi Slovenke

Slovenska dekleta, ki so lani v Planici zabletela z zlato lovoriko, so tako kot njihovi moški kolegi osvojila srebrno kolajno, potem ko so za pičli dve točki zaostala za Nemkami. V naši ekipi so bile Lucija Jurgec (66,5 m in 80 m), Tinkara Komar (90 m in 89 m), Tina Erzar (85 m in 95,5 m) in Taja Bodlaj (87, 91,5 m).

Na tretjem mestu so pristale Japonke, četrte so bile Norvežanke, pete Finke, šeste Avstrijke, sedme Amerčanke in osme Švicarke.