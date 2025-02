V odličnem vzdušju na Ljubnem dobro izhodišče Nike za finalni napad

V pravih zimskih razmerah s pobeljeno okolico se je začel prvi del tekmovalnega praznika smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji. Gledalci so imeli veliko razlogov za navdušenje nad Niko Prevc, ki je že v poskusni seriji deklasirala tekmice, v prvi pa zaostala le za vodilno Theo Minyan Bjoerseth, ki je s 97 metri postavila nov rekord skakalnice.

V nekoliko spremenljivih vetrovnih razmerah pod Rajhovko je bila Nika dobro razpoložena, v poskusni seriji je skočila z dveh zaletov nižje in tekmice z 92 metri premagala za kar 13 točk. V prvi so bile razlike manjše, boljša od nosilke rumene majice je bila le Norvežanka Bjoersethova, ki je postavila nov rekord naprave v skakalnem centru Savina.

Foto Voranc Vogel

Nika na drugem mestu zaostaja za 2,5 točke, tretje si delita Sara Takanaši in Selina Freitag, ki zaostajata 9,1 točke. Dobro se je v prvi seriji odrezala tudi Ema Klinec, ki zaseda sedmo mesto, v finale so se uvrstile še Jerica Jesenko (24.), Mia Ingolič (26.) in Katra Komar (27.).