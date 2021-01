Šesterica domačih lisičk v Kranjski Gori

Tina Robnik, Ana Bucik in Meta Hrovat se želijo v Kranjski Gori predstaviti v lepi luči. FOTO: Jure Eržen/Delo

Pri Ani Bucik je bilo v zadnjih tednih med Slovenkami najmanj nihanj. FOTO: Joe Klamar/AFP

Beli cirkus se je preselil na 57. Zlato lisico, ki bo tako kot lani v Kranjski Gori. Na za Zlato lisico neobičajnem sporedu bosta dva veleslaloma. Slovenske barve bodo branileŽelja je, da bi članice slovenske ekipe ponovile lanski ekipni uspeh.Domačinka iz Podkorena Hrovatova je lani prav v Kranjski Gori na zadnjem ženskem veleslalomu v zaradi pandemije covida-19 skrajšani sezoni osvojila 3. mesto. Lanska Kranjska Gora je prinesla tudi nenadejani slovenski ekipni uspeh s tremi Slovenkami v prvi petnajsterici. Tina Robnik je bila na veleslalomski tekmi tik pod stopničkami na 6. mestu, slovenski uspeh pa je zaokrožila Ana Bucik s 14. mestom.»Čeprav je lepo tekmovati tudi v Mariboru, pa z veseljem tekmujem tukaj na mojem res domačem terenu, ki sem ga doslej že neštetokrat presmučala in ga poznam do potankosti,« je na spletni novinarski konferenci pred Zlato lisico dejala Hrovatova.Dvaindvajsetletnica, ki je v novo sezono prvič zakorakala s svojo ekipo, je bila še najbolj prepričljiva povsem na začetku.Veleslalomsko premiero v Söldnu je sklenila na 6. mestu. Pred Courchevelom je padla na treningu v Soldi in si poškodovala hrbtno mišico. Nastopila je na prvi progi uvodnega od dveh veleslalomov v Courchevelu. Na start drugega pa zaradi bolečin ni mogla.Trener mlade smučarkeni želel ničesar napovedovati: »Navzoč je dodaten pritisk, ker ji trenutno ne gre in ne sestavi tistih voženj, ki smo jih pri njej vajeni. V Kranjski Gori je že dobro tekmovala, najbolj od vseh pozna ta hrib. Upam, da bo našla pozitivne stvari iz lanske tekme. Je pa dodaten plus vsekakor, ko ne bo gledalcev, kar bo zanjo trenutno malce lažje.«Glavni trener slovenske ženske ekipepa je prepričan, da Slovenke letos ne bodo v prednosti zaradi domače tekme. »Na poligonu nismo letos opravili niti enega treninga, zato iz tega zornega kota ne bo šlo za domačo tekmo. Glede na specifično pripravo snežne podlage, ki je ni mogoče simulirati nikjer drugje, bo to najtežja tekma v sezoni.«Na Zlati lisici bo po dveh letih znova nastopila najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec, ki je, kot pravi, poleti trenirala tudi veleslalom, čeprav ni v veleslalomu tekmovala že vse od februarja 2019, ko je bila v domačem Mariboru 20.Eno lepših zgodb je letos spisala Ajdovka Andreja Slokarki blesti na tekmah evropskega pokala, v svetovnem pokalu pa je prav letos osvojila tudi premierne karierne točke v svetovnem pokalu. Sicer vse v slalomu. »V veleslalomu si še ne zaupam najbolj, z napadalnim nastopom pa lahko kaj naredim, znam smučati hitro. Na tej strmini upam, da se bodo lahko skrile moje napake, ki jih še delam.«Z najbolj stalno veleslalomsko formo se lahko od Slovenk ponaša sicer slalomska specialistka Bucikova, ki je bila na petih veleslalomih po vrsti v letu 2020 v točkah (24., 14., 21., 16., 22.). Robnikova je na prvih dveh veleslalomih sezone ostala brez uvrstitve, 14. decembra v Courchevelu pa je bila 16. »Lani so bile razmere v Kranjski Gori res dobre, upamo, da bodo letos tudi,« je dejala Lučanka, Dvornikova pa si želi dober trening prenesti še na tekmo.