Slovenci pred začetkom SP v Cortini z bero 23 kolajn

Po osamosvojitvi prvi kolajni za Hrovatovo in Kunca

Ilka Štuhec je v St. Moritzu osvojila svojo prvo zlato odličje. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Najboljši dosežek Žana Kranjca na SP je peto mesto. FOTO: Marco Bertorello/AFP



Ilka Štuhec na SP s slabo popotnico, forma Žana Kranjca je neznanka

Meta Hrovat je na drugem veleslalomu za Zlato lisico v Kranjski Gori zasedla tretje mesto. FOTO: Matej Družnik/Delo



V Areju najuspešnejši Shiffrinova in Vlhova

V Cortini d'Ampezzo se bo v ponedeljek na progi Tofane z žensko alpsko kombinacijo začelo 46. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Slovenci so doslej s prvenstev prinesli skupaj 23 kolajn. Devet pred osamosvojitvijo in 14 po osamosvojitvi.Najuspešnejša Slovenka na svetovnih prvenstvih jez devetimi kolajnami, od tega štirimi zlatimi.Bil je 3. februar 1982, ko jena 27. svetovnem prvenstvu v Schladmingu v veleslalomu osvojil bron, kar je bila prva jugoslovanska in prva slovenska kolajna na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju. Štiri dni kasneje jeosvojil srebro v slalomu.V Crans Montani leta 1987 je zablestelas tremi kolajnami, srebrno v veleslalomu in bronastima v slalomu in superveleslalomu. To je bila le predpriprava za SP v Vailu leta 1989, ko je Slovenka prvič stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, na slalomski tekmi 7. februarja 1989. Bron je s tretjim mestom pripadelv superveleslalomu, Svetova pa je zlatu štiri dni kasneje dodala še veleslalomski bron.Saalbach leta 1991 je prinesel slalomsko srebro po zaslugi. To je bila zadnja kolajna Slovenke pod jugoslovansko zastavo.Prvi kolajni po osamosvojitvi sta Sloveniji priborilaz bronom v slalomu leta 1996 v Sierra Nevadi,pa z bronom na SP leta 2001 v St. Antonu tudi v slalomu.V Val d'Iseru leta 2009 pa je vzšla zvezda Tine Maze. Najprej veleslalomsko srebro, nato v Garmisch-Partenkirchnu srebro v superkombinaciji in zlato v veleslalomu ter prvič Zdravljica, ki je bila predvajana na svetovnih prvenstvih.Psihično naporni Schladming 2013 je Mazejevi prinesel kar tri kolajne, drugo zlato, tokrat v superveleslalomu ter srebrni v superkombinaciji in veleslalomu.Zadnje svetovno prvenstvo je bilo za Mazejevo Vail 2015, ko se je s SP poslovila v slogu superšampionke. Dve zlati kolajni v smuku in alpski kombinaciji ter srebrna v superveleslalomu.Tudi na naslednjih dveh prvenstvih je bila Slovenija med državami z osvojenimi kolajnami. Po zaslugi, ki je poskrbela za nadaljevanje slovenske prevlade na najhitrejših progah v alpskem smučanju.Štuhčeva je v St. Moritzu konkurentke premagala v smuku za svojo prvo zlato kolajno. Pred dvema letoma v Areju, na tekmi slovesa za ameriško zvezdnico, je Štuhčeva uprizorila smukaški nastop za učbenike s popolno aerodinamično smukaško prežo od starta do cilja, s perfektno izpeljanimi zavoji in skoki.Ob prihodu v cilj je za velikih 49 stotink sekunde prehitela Vonnovo. Do konca se je le še Švicarkapribližala Slovenki, a je razlika še vedno bila 23 stotink sekunde. In drugo smukaško zlato je bilo v slovenskih rokah.Štuhčeva se je vpisala tudi v zgodovino alpskega smučanja. Prvič v 30 letih, po Švicarki, se je zgodilo, da je tekmovalka uspešno ubranila smukaški naslov.S smukom se ni končala slovenska švedska pravljica. Le en dan je moral miniti in znova je bil Slovenec na zmagovalnem odru., slalomski specialist, je na kombinacijskem smuku pokazal največ, kar je lahko, za 30. mesto. Kar je bilo odlično izhodišče za napad v slalomu za kombinacijo, saj je začel v finalu kot prvi. In 23-letni Vrhničan se ni ustrašil priložnosti, ampak jo je zagrabil in postavil najhitrejši čas finala. Malo mu je manjkalo do zlata, ki ga je osvojil FrancozZa omembo vreden slovenski dosežek je poskrbel tudi, ki je na veleslalomu vpisal peto mesto, kar je njegov najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih. Zmagovalni oder je bil nedosegljiv, prvo zlato si je prismučal Henrik Kristoffersen, ki je avstrijskega asa Marcela Hirscherja na njegovem zadnjem velikem tekmovanju potisnil na drugo mesto, tretji je bil Pinturault.Štuhčeva, Hadalin in Kranjec bodo slovenske barve branili tudi na prvenstvu pod vrhovi Tofane v italijanskih Dolomitih. Tokrat se otepajo papirnatega statusa kandidatov za kolajne.Štuhčeva v Cortino odhaja s slabo popotnico zvitega desnega gležnja. V primeru najbolj srečnega razpleta bi postala komaj tretja Zemljanka s tremi osvojenimi zlatimi kolajnami na smukih po Nemki(1939) in Avstrijki(1980).Velika neznanka je tudi forma prvega slovenskega veleslalomista Kranjca, ki je zaradi poškodbe hrbtne mišice izpustil oba januarska veleslaloma v Adelbodnu. Hadalin pa je postal žrtev spremenjenih pravil, ki zadevajo kombinacijo, saj pravilo obrnjenega vrstnega reda ne velja več. Najboljši v superveleslalomu bodo tako, kot so bili uvrščeni, nastopili tudi v drugi vožnji slalomu. Hadalin je superveleslalom zadnjič resno treniral 1. septembra.Zato pa je ravno pred svetovnim prvenstvom rezultatsko krivuljo obrnila navzgor, ki bo na veleslalomu v Cortini nastopila s popotnico tretjega in petega mesta v svetovnem pokalu iz Kranjske Gore in Kronplatza. Dvaindvajsetletnica iz Podkorena je trenirala tudi superveleslalom in ima kot odlična slalomistka načrte tudi v alpski kombinaciji in paralelnem veleslalomu.V slovenski ekipi za Cortino je sicer zbranih kar pet nekdanjih svetovnih mladinskih prvakov: Ilka Štuhec (slalom, smuk, kombinacija),(smuk, superveleslalom),(superveleslalom), Štefan Hadalin (kombinacija) in Meta Hrovat (dvakrat slalom).je zadnja nosilka medalje z MSP, lani je bila druga v veleslalomu,pa zadnji slovenski nosilec kolajne z olimpijskih iger mladih, lani je bil drugi v superveleslalomu.Po odličnem uvodu z zmago Martina Čatra na smuku v Val d'Iseru so slovenski smukači zapadli v rezultatsko vrzel. V ekipi so tuditer tekmovalci iz ozadjainNajuspešnejši posameznici prvenstva v Areju pred dvema letoma sta bili Američanka, ki je osvojila zlato v slalomu in superveleslalomu ter bron v veleslalomu, in Slovakinjas kompletom kolajn, zlatom v veleslalomu, srebrom v kombinaciji in bronom v slalomu. Vlhova je svojo formo v sezoni 2020/21 dvignila na še višjo stopničko in vodi v seštevku svetovnega pokala, kar pa ni zagotovilo za kolajne.Po poškodbije največje breme pričakovanj pri domačinih Italijanih padlo nain. Znova blestita Švicarjain, prave, sicer slalomske, zavoje je našel tudi Norvežan, aktualni veleslalomski svetovni prvak. V odlični formi je specialist za tehnične discipline Francoz. Ne gre zanemariti tudi Avstrijcev.