Mlade orlice več kot 100 točk pred konkurenco

Slovenske smučarske skakalke Jerneja Repinc Zupančič, Lara Logar, Taja Bodlaj in Nika Prevc so na srednji skakalnici v Zakopanah osvojile naslov ekipnih mladinskih svetovnih prvakinj. Za 104,5 točke so zaostale Japonke, Nemke na tretjem mestu pa 123,5 točke.

Tekmo je za Slovenijo, ki je bila nesporna favoritinja tekmovanja, odprla Jerneja Repinc Zupančič in je s 93,5 m zaostala zgolj za Avstrijko Julio Mühlbacher, ki je skočila 96 m. Že po skoku Lare Logar, ki je pristala pri 90,5 m pa so Slovenke prevzele vodstvo.

Mladinska svetovna podprvakinja Taja Bodlaj je skočila v tretji skupini 98 m in prednost je bila pred zadnjo skupino še večja. Mladinska svetovna prvakinja Nika Prevc je nato s 105,5 m ekipo odpeljala daleč od konkurence. Po prvi seriji so imele Slovenke 431,9 točke, Japonke 392,7, Nemke pa 392,1.

V finalni seriji je, podobno kot na posamični tekmi, odlično skočila Repinc Zupančičeva, ki je pristala pri 101 m, Logarjeva je doskočila pri 91 m, najboljša v svoji skupini je bila tokrat Bodlajeva z 99.5 m, Prevčeva pa je s 103,5 m še enkrat dokazala, da je daleč najboljša mladinka na svetu v tem trenutku. Imela je 35,7 točke več od druge najboljše posameznice tekme, Repinc Zupančičeve, v rahlem sneženju v Zakopanah je imela Bodlajeva četrti posamični rezultat.

Po Kanderstegu 2018 je to drugi ekipni naslov mladih slovenskih skakalk, v Švici so bile v ekipi Jerneja Brecl, Nika Križnar, Katra Komar in Ema Klinec.