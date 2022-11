Norvežanka preprečila dvojno avstrijsko slavje, Slovenki med deseterico

Norveška smučarska skakalka Silje Opseth (124,3 točke/123,0 metra) je bila najboljša po prvi seriji uvodne tekme nove sezone v Visli, kjer se prvič v zgodovini svetovnega pokala skakalke spuščajo po ledeni smučini in pristajajo na plastično podlago. Slovenke po polovici tekme ne krojijo vrha; najboljša med njimi je zmagovalka kvalifikacij Ema Klinec na osmem mestu.

Organizatorji uvodne postojanke nove sezone, katere vrhunec bo na svetovnem prvenstvu v Planici 2023, so imeli nemalo težav z vremenom, zaradi česar so bili primorani odpovedati poskusno serijo. V prvi se je najbolje znašla Opsethova, ki vodi pred lansko skupno zmagovalko sezone Avstrijko Marito Kramer (120,3/121,5 m) in japonsko veteranko Saro Takanaši (120,1/121,0 m).

Najboljša Slovenka po polovici tekme Ema Klinec (119,0 m) za vodilno na osmem mestu zaostaja za 10,3 točke, Nika Križnar (109,2/118,0 m) je deseta, olimpijska prvakinja Urša Bogataj (99,6/112,5 m) je na 19. mestu, v finalu pa bo od Slovenk nastopila še Nika Prevc (83,4/104 m), ki bo točke na prvi tekmi nove sezone lovila z 29. mesta.

Brez finala sta na prvi tekmi v Visli, v nedeljo bo na tem poljskem prizorišču na sporedu še ena tekma, ostali Katra Komar (68,9) na 32. in Nejka Zupančič Repinc (54,6) na 37. mestu. Finalna serija se je začela ob 12.52.

V Visli uvodna tekma sezone ob 16. uri čaka še skakalce.