Slovenska junakinja sploh ni vedela, kaj pomeni rdeča številka

Zmagovalka edine posamične paralelne preizkušnje svetovnega pokala alpskih smučark v sezoni 2021/22 je Slovenka. V Lech/Zürsu na avstrijskem Predarlskem je bila v soboto skozi deset paralelnih voženj od kvalifikacij do finala najbolj zanesljiva Andreja Slokar, ki sprva ni vedela, da je rdečo številko prejela za mesto vodilne v skupnem seštevku. Slokarjeva je pri 24 letih starosti vpisala prvo zmago v svetovnem pokalu. Podvig kariere ji je uspel na 19. startu v svetovnem pokalu, potem ko je v minuli sezoni osvojila svoje prve točke v tem tekmovanju. V svetovnem pokalu je pred 13. novembrom posegla najvišje z osmim mestom na slalomu konec minule sezone v Lenzerheideju.

Tekmovalka iz Ajdovščine v okviru slovenske reprezentance trenira s svojo lastno ekipo pod taktirko trenerja Boštjana Božiča. Nase je opozorila na svetovnem prvenstvu februarja v Cortini d'Ampezzo s petim mestom na slalomski tekmi. V nižje rangiranem evropskem pokalu je prejšnjo sezono končala kot prva slalomistka in druga smučarka v seštevku sezone tega tekmovanja. Novo sezono je odprla sanjsko. Že po dveh tekmah, na veleslalomu v Sőldnu je bila 14., je zbrala skoraj toliko točk, kolikor jih je zbrala v celotni minuli sezoni, ki jo je na 46. mestu skupnega seštevka končala s 125 točkami.

Po krstni zmagi v svetovnem pokalu jih ima 118, kar jo je potisnilo na sam vrh razpredelnice. Za 18 točk je za prevzem mesta vodilne prehitela Američanko Mikaelo Shiffrin, zmagovalko Söldna, ki je paralelno tekmo izpustila zaradi težav s hrbtom.

Rdeča številka ne spremeni ničesar

»Sprva sploh nisem vedela, kaj je ta rdeča številka. Sem mislila, da gre za vodilno v paralelni disciplini. Drugače pa to ne bo spremenilo ničesar, smo šele na začetku sezone in jaz grem tekmo po tekmo naprej,« je dan po zmagi dejala Slokarjeva.

»Gre za zmago v paralelni tekmi, ki ni enakovredna zmagi v slalomu ali veleslalomu ali katerikoli drugi disciplini. Vseeno pa gre za zmago v svetovnem pokalu in sem vsaj videla, kaj to pomeni za zraven, koliko je dodatnih obveznosti. Sedaj vsaj vem za drugič, kaj me čaka po tem,« ostaja na realnih tleh Ajdovka.

Za zmago se je morala potruditi. Od tekmic je bila počasnejša v štartnem bloku, nato pa je bila zelo hitr na sami progi: »Na štartih sem imela veliko težav. Že v kvalifikacijah nisem dobro začenjala voženj, kar se pozna, da tega nismo dosti trenirali. V sami vožnji pa mislim, da mi celo malce pomaga, ko vidim tisto punco pred seboj. To me malce spodbudi in nato dam še toliko več od sebe.«

Mazejeva kariero sklenila brez zmage v paralelni disciplini

Slokarjeva je postala enajsta Slovenka med zmagovalkami svetovnega pokala ter prva Slovenka z zmago v paralelni tekmi. Do sedaj je bila Tina Maze dvakrat druga v paralelni disciplini. Mazejeva je sicer vpisala vsega skupaj 26 zmag ter je slavila v petih disciplinah slalomu, veleslalomu, smuku, superveleslalomu in alpski kombinaciji.

»Da sem prva Slovenka z zmago v tej disciplini, sploh nisem vedela. To je 'super fajn občutek', a za zmago v paralelni tekmi je treba imeti tudi nekaj sreče,« je dodala.

V Leviju na Finskem, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu ženska slaloma, bo prvič na štartu z rdečo majico vodilne tekmovalke v karavani.

»Poleti sem veliko trenirala slalom in sem se res počutila suvereno. Konkretno si rezultatskih ciljev ne maram postavljati, saj potem pozabim smučati. Vse, kar si želim, je to, da bi ponovila vožnje s treningov in s tem bodo prišli tudi rezultati. To me sploh ne skrbi,« je dejala Slokarjeva.