Slovenska reprezentanca: kdo je kdo

Moški

Klemen Bauer FOTO: Leon Vidic/Delo

Rok Tršan FOTO: Matej Družnik/Delo

Miha Dovžan FOTO: Matej Družnik/Delo

Alex Cisar FOTO: Roman Šipić/Delo

Anton Vidmar FOTO: Roman Šipić/Delo

Lovro Planko FOTO: Roman Šipić/Delo



Ženske

Polona Klemenčič FOTO: Matej Družnik/Delo

Lea Einfalt FOTO: Matej Družnik/Delo

Nika Vindišar FOTO: Prezlc Photography

Lena Repinc FOTO: Prezlc Photography

Živa Klemenčič FOTO: Prezlc Photography

Reprezentančno vodstvo in drugo osebje

Rojen: 1. 8. 1987Klub: ŠD PokljukaNajboljše uvrstitve – olimpijske igre: 2., posamična tekma, Pjongčang 2018; svetovno prvenstvo: 1., posamična tekma, Ruhpolding 2012, 1., skupinski start, Kontiolahti 2015, 2., mešana štafeta, Ruhpolding 2012, 3., sprint, Nove Mesto 2013; svetovni pokal: 8 zmag, v letošnji sezoni najboljši 3., skupinski start, Anterselva.»Želja vsakega tekmovalca je nastopiti na svetovnem prvenstvu na domačih tleh. Meni bo to letos omogočeno, žal brez gledalcev. A nimamo kaj. Pripravljen sem dobro, stopničke na zadnji preizkušnji pred SP so pokazale, da sem na pravi poti. Vendar to še zdaleč ne pomeni, da bodo lepe uvrstitve prišle same po sebi. Moralo se bo poklopiti veliko stvari, od tekaške forme, strelskega nastopa do vrhunskega materiala, poleg tega pa še kanček sreče. Če se vse izide, se lahko nadejamo vrhunskih uvrstitev, tudi kolajna ni izključena. Vendar podobne želje imajo mnogi vrhunski biatlonci.«Rojen: 9. 1. 1986Klub: SK IhanNajboljše uvrstitve – olimpijske igre: 4., sprint, Vancouver 2010; svetovno prvenstvo: 2., mešana štafeta, Ruhpolding 2012; svetovni pokal: v letošnji sezoni najboljši 24., sprint, Kontiolahti.»Moja prva misel na svetovno prvenstvo in Pokljuko sega daleč nazaj, v leto 2001, ko sem prvič, in to kot predtekmovalec, videl vse najboljše biatlonce na svetu in sanjal, da nekoč postanem eden izmed njih. Vsekakor pa si takrat nisem predstav­ljal, da bom imel po dvajsetih letih tudi sam čast zastopati reprezentančne barve na domačem terenu. To priložnost želim brez dvoma v popolnosti izkoristiti in se v zrelih tekmovalnih letih predstaviti v najboljši luči. Vsa energija in pozornost sta torej usmerjeni v nastope, ki so pred nami. Po krajšem prisilnem počitku zaradi zdravstvenih težav se raven pripravljenosti vrača in upam, da bo na vrhuncu ravno v času tekem. Predvsem želim uživati na domačem prvenstvu in skupaj s fanti pustiti dober vtis.«Rojen: 28. 8. 1992Klub: TSK LogatecNajboljše uvrstitve – svetovno prven­­­stvo: 5., štafeta, Östersund 2019 in Anterselva 2020, 25., zasledovanje, Anterselva 2020; svetovni pokal: v letošnji sezoni najboljši 27., sprint, Hochfilzen.»Svetovno prvenstvo na Pokljuki je zame glavni cilj sezone. Kljub ne najboljšim nastopom v januarskem delu tekem za svetovni pokal sem optimističen. Menim, da se tekaška forma vzpenja in bo ob pravilnem tempiranju v prihodnjih dveh tednih nato na prvenstvu na najvišji ravni, ravno tako kot streljanje. Rezultatski cilji ostajajo enaki kot pred sezono, torej uvrstitev med dvajset najboljših na posamičnih tekmah ter izboljšanje 5. mesta z zadnjih dveh SP v štafeti. Domače prizorišče je vsekakor prednost, saj ga bomo na zadnjih pripravah pred prvenstvom lahko dodobra preizkusili.«Rojen: 22. 1. 1994Klub: ŠD GorjeNajboljše uvrstitve – olimpijske igre: 35., posamična tekma, Pjongčang 2018; svetovno prvenstvo: 5., štafeta, Östersund 2019 in Anterselva 2020; svetovni pokal: v letošnji sezoni najboljši 37., zasledovanje, Hochfilzen, 37., sprint, Oberhof.»Pokljuško SP mi osebno pomeni vrhunec sezone. Mislim, da se tekaško iz tekme v tekmo počutim bolje, in verjamem, da bom na Pokljuki odlično pripravljen, tako tekaško kot strelsko. Nekaj treningov smo že opravili tudi na novi progi in pridobili nove občutke, saj je trasa zelo zahtevna.«Rojen: 5. 4. 2000Klub: TSK Triglav KranjNajboljše uvrstitve – mladinsko svetovno prvenstvo: 1., sprint, 1., zasledovanje, 2., štafeta, Brezno-Osrblie 2019, 3., zasledovanje, Lenzerheide 2020; svetovni pokal: v letošnji sezoni najboljši 36., posamična tekma, Anterselva, 10., štafeta, Anterselva.»Čeprav to ne bo moje prvo člansko svetovno prvenstvo, mi bodo nastopi poseben izziv, saj se hočem na domačem terenu čim bolje predstaviti in nastopati. Trenutno se ne zmorem boriti za vidnejše uvrstitve, zato bodo tekme zame predvsem učne ure in zbiranje izkušenj, posebno glede obvladovanja pritiska. To mi bo prišlo prav v prihodnjih letih, ko se bom boril za odličja med svetovno elito.«Rojen: 17. 2. 2000Klub: SK BrdoNajboljše uvrstitve – mladinsko svetovno prvenstvo: 2., štafeta, Brezno-Osrblie 2019; tekme pokala IBU, Mednarodne biatlonske zveze: 28., sprint, 28., posamična tekma, Arber 2021.»Nastop na velikem tekmovanju je za športnika izjemna čast, še posebno če poteka na domačem prizorišču. Svetovno prvenstvo na Pokljuki je zame prva priložnost tekmovati na najvišji ravni. Z morebitnim nastopom bom še korak bližje k uresničitvi svojih sanj, zato se bom maksimalno potrudil in pokazal, česa sem trenutno sposoben. Glede ciljev in rezultatov bi težko karkoli napovedal, saj, kot že rečeno, med biatlonsko elito še nisem tekmoval. Verjamem, da sem dobro pripravljen in lahko z ugodnim razpletom posežem tudi po mestih, ki prinašajo točke za svetovni pokal.«Rojen: 28. 5. 2001Klub: SK IhanNajboljše uvrstitve – mladinsko svetovno prvenstvo: 2., sprint, 2., štafeta, Brezno-Osrblie 2019, 3., zasledovanje, Lenzerheide 2020.»Nastop na domačem svetovnem prvenstvu si štejem v veliko čast. Zavedam se, da je to velik mejnik za slovenski biatlon, in sem ponosen, da lahko zastopam našo državo. Pričakovanj nimam, želim si nabirati izkušnje, saj bo to moj prvi nastop na SP, prav tako v svetovnem pokalu. Letošnje pripravljalno obdobje je bilo dobro, žal mi je optimalno pripravo preprečila okužba s koronavirusom. Odkar sem zdrav, sem dobro treniral in mislim, da sem pripravljen, da pokažem, kaj zmorem. Škoda, da prav letos na tekmah ne bo gledalcev, vendar to ne pomeni, da domači navijači ne navijajo od doma, kar nam daje še večjo spodbudo.«Rojena: 16. 4. 1997Klub: TSK Triglav KranjNajboljše uvrstitve – svetovni pokal: v letoš­nji sezoni najboljša 38., sprint, Hochfilzen, 17., mešana štafeta, Oberhof.»Domače svetovno prvenstvo mi veliko pomeni, saj je priložnost, da pokažem, česa sem sposobna. Letos sem prvič osvojila točke svetovnega pokala, kar mi je zelo dvignilo samozavest, žal pa sem bila po novem letu 14 dni v karanteni in nisem mogla normalno nastopati in trenirati. Upam, da mi uspejo najboljše predstave v tej sezoni.«Rojena: 19. 5. 1994Klub: TSK Triglav KranjNajboljše uvrstitve – svetovno prvenstvo: 29., sprint, Anterselva 2020; svetovni pokal: v letošnji sezoni najboljša 51., sprint, Kontiolahti, 19., štafeta, Hochfilzen.»Svetovno prvenstvo na Pokljuki mi veliko pomeni. Z mislijo nanj sem vse težke treninge lahko opravila bolj učinkovito. Rada nastopam na domačem terenu, kjer dobro poznam strelišče in vsak meter proge, zato mislim, da je to prednost. Glede na potek sezone, ki ni po mojih pričakovanjih, si težko postavim konkretne cilje, vsekakor pa si želim najboljšega rezultata. Upam, da mi okužba z virusom ni pobrala preveč moči in da bom na Pokljuki zmožna prikazati nastop, na katerega bom lahko ponosna.«Rojena: 31. 12. 1999Klub: ŠD GorjeNajboljše uvrstitve – svetovno prvenstvo: 46., sprint, Anterselva 2020; mladinsko svetovno prvenstvo: 8., zasledovanje, 7., štafeta, Brezno-Osrblie 2019; svetovni pokal: v letošnji sezoni najboljša 13., mešane dvojice, Oberhof.»Svetovnega prvenstva na Pokljuki sem se zelo veselila in mi je bil največji cilj sezone, žal pa sem pred kratkim prebolela covid in tako moja pripravljenost ni optimalna. Na prvenstvu bom težko pokazala vse, za kar sem celotno pripravljalno obdobje trenirala in garala. Letos zdravje ni na moji strani, a vseeno upam, da se bo izboljšalo. Glede svojih nastopov zato nimam velikih pričakovanj. Upam le, da bom lahko prišla nazaj v solidno formo do mladinskega svetovnega prvenstva.«Rojena: 8. 4. 2003Klub: SD BohinjNajboljše uvrstitve – mladinsko svetovno prvenstvo: 6., zasledovanje, 9., sprint, 4., štafeta, Lenzerheide 2020; tekme pokala IBU, Mednarodne biatlonske zveze: 5., posamična tekma, Arber 2021.»Priložnost tekmovati na svetovnem članskem prvenstvu na Pokljuki je zame kot mladinsko reprezentantko potrditev, da delam dobro. Zahvala za to gre vsem, ki me podpirajo na moji športni poti, družini, prijateljem, Smučarski zvezi Slovenije in Smučarskemu društvu Bohinj, predvsem pa mojemu trenerju Juretu Ožboltu. Poznavanje prog in prizorišča bo vsekakor koristno in v pomoč. Kljub temu ostajam glede športnega rezultata realna. Izkoristila bom možnost in priložnost tekmovati z najboljšimi na svetu, se od njih učiti in ne nazadnje pridobiti pomembno izkušnjo z velikih tekmovanj, kar mi bo velika spodbuda na moji nadaljnji športni poti.«Rojena: 7. 1. 2001Klub: TSK Triglav KranjNajboljše uvrstitve – mladinsko svetovno prvenstvo: 12., sprint, 4., štafeta, Lenzerheide 2020; tekme pokala IBU, Mednarodne biatlonske zveze: 19., sprint, Arber 2021.»Zelo sem počaščena, da imam možnost nastopiti na domačem svetovnem prvenstvu. S trenerjem Juretom Ožboltom smo dobro stopnjevali pripravljenost, tako da je tekaška forma na vrhuncu v pravem trenutku. Doslej sem v elitni konkurenci nastopila le enkrat, zato bo to zame predvsem dobra priložnost, da se pomerim z najboljšimi. Če bom natančna na strelišču, lahko dosežem lep rezultat.«(vodja panoge za biatlon, odnosi z javnostmi)(vodja reprezentance, servis)(glavni trener – moški)(glavna trenerka – ženske)(strelski trener)(vodja servisa)(serviser)(serviser)(serviser)(fizioterapevtka)(zdravnik)