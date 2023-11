Slovenski štafeti dolgo kazalo še bolje

Norvežani Endre Stroemsheim, Tarjei in Johanes Thingnes Boe ter Vestle Sjaastad Christiansen so prepričljivi zmagovalci uvodne moške štafetne biatlonske tekme za svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. Drugo mesto so osvojili Francozi in tretje s kazenskim krogom Nemci. Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Anton Vidmar so zasedli deveto mesto.

Slovenska ekipa je tekmo začela imenitno. Miha Dovžan je streljal brez napake, v zaključku zadnjega kroga pa potrdil tudi dobro tekaško formo in v neposrednem dvoboju prehitel Nemca Davida Zobla in Norvežana Endreja Stroemsheima. Peto mesto je nato obdržal tudi Fak, prav tako brez popravljanja na strelišču.

Jakov Fak je bil s Slovenci deveti. FOTO: Anders Wiklund/AFP

Evforija se je začela dvigati po prvem streljanju Lovra Planka, ki je streljal nekoliko počasneje, pa zadel vse tarče in bil še naprej peti. V stoječem položaju pa 22-letni reprezentant ni zdržal pritiska in moral dvakrat v kazenski krog, s čimer je nazadoval na rob deseterice.

Anton Vidmar je nato na prvem streljanju pridobil dve mesti, stoje pa popravljal dvakrat in šel v zadnji krog v večji skupini tekmovalcev kot deveti in po hudem boju položaj tudi obdržal.