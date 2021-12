Smučarska zveza Slovenije vrača novoletni udarec

V nadaljevanju preberite:

Kaj vse dela tržno pehanje za denarjem in še več pokrovitelji, tradicionalna prizorišča novoletne turneje za skakalce, torej Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck in Bischofshofen, želijo pod svoje okrilje vzeti še silvestrsko oziroma novoletno turnejo deklet. Smučarska zveza Slovenije in avstrijska federacija podpirata izvedbo le-te na Ljubnem in v Beljaku, tudi Trbižu, SZS pa je v jezi najavila tudi kandidaturo za moško turnejo štirih skakalnic. Žolč na stran, letošnja premierna silvestrska turneja za tekmovalke se začenja danes ob 16.30 s kvalifikacijami na Ljubnem.