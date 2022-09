Smučarska zvezdnica premagala strah in se spustila po skakalnici

Švicarska smučarska zvezdnica Wendy Holdener si je uresničila prav posebno željo. Potem ko je zbrala pogum, se je s težkim srcem z alpskimi smučmi spustila po zaletišču 70-metrske skakalnice v Einsiedelnu.

»Že dolgo sem od daleč opazovala skakalnico in globoko v sebi vedela, da bom nekega dne skočila na njej. Zdaj sem to tudi izpeljala,« je povedala 29-letna šampionka iz Unteriberg v osrčju Švice. Kakor je priznala, se je pred skokom bala, da se ne bo dobro končalo.

»Da, bilo me je strah. Pred odrivom mi je srce skočilo v hlače. Tudi med samim skokom in pristankom mi ni bilo prav prijetno,« je pristavila Holdenerjeva in nadaljevala, da je že presmučala nekaj smukov v svetovnem pokalu, v katerih ima sicer rada skoke. »A to na skakalnici je nekaj povsem drugega. Smuči med spustom zaradi smučine ne moreš premikati. Tudi po doskočišču ne moreš zavijati, ampak greš lahko le naravnost,« je razložila svetovna prvakinja v alpski kombinaciji iz St. Moritza 2017 in Åreja 2019, ki se lahko pohvali tudi s srebrnima kolajnama z olimpijskih iger v slalomu (Pjongčang 2018) in kombinaciji (Peking 2022). Iz obeh disciplin ima sicer z največje zimske športne prireditve tudi bronasti odličji.

Na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu se je Wendy Holdener ovenčala tudi s srebrno kolajno v alpski kombinaciji. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Kakor je zaupala, je pri 16 letih spoznala slovitega rojaka Simona Ammanna, ki je v smučarskih skokih osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. »V telovadnici sem trenirala tudi s skakalci in spoznala Simona, ki mi je dal več koristnih nasvetov. Postal je moj veliki vzornik. Zdaj sem ponosna, da sem se tudi sama spustila po skakalnici,« je še dejala Holdenerjeva.