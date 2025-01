Zadnji spopad Avstrijcev za zlatega orla, za njimi tudi Lanišek

Danes se bo v Bischofshofnu v Avstriji končala novoletna skakalna turneja, eden od vrhuncev sezone smučarskih skokov. V boju za prestižno zmago na 73. izvedbi turneje so trije domači skakalci Stefan Kraft, Jan Hörl in Daniel Tschofenig. Najboljši Slovenec je Anže Lanišek na osmem mestu. Prva serija se bo začela ob 16.30.

Vodilni v seštevku je Kraft, ki je tudi dobil nedeljske kvalifikacije. Od Slovencev, na tekmo se je uvrstilo vseh pet, pa je bil najvišje Domen Prevc na desetem mestu. Timi Zajc je bil 26., Anže Lanišek 30., Lovro Kos 33., Žiga Jelar pa 47.

Izjemno tesno na vrhu

V današnji prvi seriji se bo Jelar pomeril s Tschofenigom. Kosov tekmec bo Avstrijec Stephan Embacher, Lanišek se bo za preboj v drugo serijo boril z Norvežanom Kristofferjem Eriksenom Sundalom, Timi Zajc se bo pomeril z Avstrijcem Marcusom Müllerjem, Domen Prevc pa z njegovim rojakom Hannesom Landererjem.

Stefan Kraft v akciji FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Po tretji tekmi v Innsbrucku, ki jo je dobil Kraft, je v boju za prestižno lovoriko zlatega orla še vse odprto. Kraft ima le 0,6 točke prednosti pred Hörlom in 1,3 pred Tschofenigom na tretjem mestu, preračunano v metre to pomeni, da prvega in tretjega pred odločilno tekmo loči le 72 centimetrov.