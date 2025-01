Kraft zmagal v Innsbrucku za vodstvo na turneji, Prevc 9.

Avstrijec Stefan Kraft (131,5 in 132,5 metra, 273,3 točke) je zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Innsbrucku in prevzel vodstvo na turneji štirih skakalnic. Tudi na naslednjih dveh mestih sta bila njegova rojaka, drugi je bil Jan Hörl (134 in 132 m, 271,9), tretji pa Daniel Tschofenig (131,5 in 127,5 m, 263,3).

Domen Prevc (129 in 123,5 m, 245,8), šesti po prvem skoku, je imel deveti dosežek tretje tekme novoletne skakalne turneje, deseti je bil Anže Lanišek (127,5 in 125 m, 244,6), s petega mesta je na 17. po finalu zdrsnil Timi Zajc (131 in 119 m, 237,2).

V finale se nista uvrstila na 42. mestu Lovro Kos (117,5 m, 98,9) in na 49. Žiga Jelar (107,5 m, 77,8).

Zajc je v prvi seriji na izpadanje gladko dobil obračun s Fincem Anttijem Aaltom (123 m, 111), Prevc pa s Turkom Fatihom Ardo Ipcioglujem (122 m, 109,2). Lanišek je dobil dvoboj z Avstrijcem Stephanom Embacherjem (120,5 m, 107,9), čeprav je po doskoku nekoliko izgubi nadzor nad levo smučko.

Preostala Slovenca sta dobila zelo težka tekmeca, saj sta bila v kvalifikacijah na repu. Jelar je izgubil s Tschofenigom, ki je pred tekmo vodil na turneji in v skupnem seštevku v pokalu, kar pa mu je uspelo obdržati. Kos je bil slabši v paru s Hörlom, ki je na tej skakalnici zmagal tudi lani in je bil najboljši v petkovih kvalifikacijah.

Stefan Kraft je doskočil do skupnega vodstva na novoletni turneji. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Hörl je po polovici tekme vodil le za pol točke pred branilcem velikega kristalnega globusa Kraftom in devet desetink pred Tschofenigom, vodilna avstrijska trojica je bila tako v razmaku manj kot točke. Zajc je na petem mestu zaostajal osem točk za prvouvrščenim, šesti Prevc pa 8,8 točke.

Tschofenig je bil ob koncu uvodne serije prvi, ki je prehitel dotlej vodilna Zajca in Prevca. Hörl je nato ob daljavi serije dobil tudi zelo redko popolno dvajsetico kanadskega sodnika in se povzpel na vrh. Pred najboljšima Slovencema je bil le še Norvežan Johann Andre Forfang, ki je imel na četrtem mestu za Hörlom 4,6 točke zaostanka.

Zajc prehiter pri odskoku

Lanišek je bil 12., a le 12,7 točke za Hörlom, in je imel pri doskoku težave tudi drugič, ko je prekrižal repe smuči za trenutek in je imel nato v izteku zelo nemirne smuči. S stisnjenimi pestmi med priklonim pa je pokazal, da je zadovoljen z nastopom. Vodil je še pred nastopom zadnje deseterice.

Prevc je ostal pred Laniškom, a je padel na rob deseterice, še slabše je šlo Zajcu, ki je izgubil mesto med deseterico. Ko je bila na vrsti zadnja trojica domačinov, je vodil Švicar Gregor Deschwanden, saj je tudi Forfang izgubil dve mesti in končal šesti. Švicarja je gladko ugnal Tschofenig, a je slednji nato izgubil vodstvo na prestižni novoletni turneji.

Kraft je s skoraj popolnim skokom dvignil na noge razprodano areno in ga ugnal za deset točk. Hörl je prav tako skočil izvrstno, a izgubil zmago za 1,4 točke. Kraft je slavil 45. zmago v karieri in prvo v Innsbrucku ter ima na turneji le 0,6 točke prednosti pred Hörlom in 1,3 pred Tschofenigom na tretjem mestu, Lanišek je osmi (+63,2).

»Domen Prevc, ki je končal med deseterico, je bil tokrat dober, tradicionalno tudi Lanišek, Zajc pa je napravil napako v drugi seriji. Prevc je že na prejšnjih dveh tekmah prikazal solidno raven, tudi Lanišek in Zajc, a za kaj več bo treba še kaj storiti. Zajc je v finalu 'zavohal' stopničke in je šel na vse, a je bil prehiter pri odskoku. Prevc je imel v finalu podoben skok kot v prvi seriji, a je bil preveč agresiven pri preletu 'pukla', kar se v Innsbrucku še bolj pozna,« je dejal glavni slovenski trener Robert Hrgota.

Četrta in zadnja tekma novoletne turneje v sezoni bo v Bischofshofnu v ponedeljek, v nedeljo bodo pred tem kvalifikacije.

Izidi iz Innsbrucka:

