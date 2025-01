Gorečo navijačico je imel včeraj v prvih vrstah ob mešani coni na Bergislu Anže Lanišek. Pozdravila ga je s posebnim plakatom, na katerem je v angleščini pisalo: Kdo za vraga je avstrijska ekipa? Jaz podpiram le Anžeta Laniška! Ob tem je narisala še žabo. Domžalski skakalni as jo je ob prihodu k novinarem razveselil z nasmehom, podpisom in skupno fotografijo.

»Zanimivo, mar ne? Takšnega pa še nisem videl,« je plakat komentiral Lanišek, ki je v kvalifikacijah s 123 metri pristal na 18. mestu. »Skoka na treningu sta bila dobra, kvalifikacijski malo manj. Bilo je solidno, vendar brez presežka. Toda pomembno je, da se uvrstiš na tekmo, potem razmišljaš naprej,« je dejal 28-letni Domžalčan, ki bo na današnji preizkušnji (z začetkom ob 13.30) storil vse za čimboljšo uvrstitev. V uvodni seriji na izločanje se bo sicer pomeril z avstrijskim mladinskim svetovnim prvakom Stephanom Embacherjem (117 m/33.).

Žiga Jelar je včeraj skakal bolan. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Kos skozi šivankino uho, Jelar zbolel

Na tretjo preizkušnjo 73. novoletne turneje se je sicer uvrstilo vseh pet Slovencev. Ob Lanišku sta kvalifikacijsko letvico zanesljivo preskočila tudi Domen Prevc (125 m/14. mesto) in Timi Zajc (120,5 m/16.), za svoja nastopa pa sta kar nekaj časa trepetala oboleli Žiga Jelar (114,5 m/46.) in Lovro Kos (108 m/50.), ki se je kot zadnji skozi šivankino uho prebil na tekmo.

Za nasprotnika v prvi seriji sta dobila težko premagljiva Avstrijca: Jelar (»V četrtek zvečer me je začelo kuhati, zjutraj pa sem se zbudil z bolečinami po vsem telesu. Upam, da se bom na tekmi počutil bolje.«) bo izzval vodilnega na turneji Daniela Tschofeniga (125,5 m/5.), Kos pa branilca zmage in št. 1 v kvalifikacijah Jana Hörla (135 m). Prevc se bo pomeril s Turkom Fatihom Ardo Ipcioglujem (113 m/37.), sicer varovancem slovenskega trenerja Nejca Franka, Zajc pa s Fincem Anttijem Aaltom (118 m/35.), ki – zanimivo – prav tako vadi pod vodstvom Slovenca, in sicer trenira pod taktirko Igorja Medveda.