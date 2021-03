Tande danes z intenzivnega oddelka

Norveški smučarski skakalec Daniel Andre Tande, ki je na finalu svetovnega pokala prejšnji teden v Planici grdo padel na letalnici bratov Gorišek, je danes zapustil oddelek intenzivne nege, poroča norveška televizija NRK. Tandeja bodo premestili na travmatološki oddelek ljubljanskega kliničnega centra. Norvežana so v ponedeljek prebudili iz umetne kome in je že komuniciral z najbližjimi. Kot je potrdila zdravnica norveške skakalne ekipe Guri Ranum Ekas, so Tandeja lahko odklopili z respiratorja in vse je potekalo brez težav.



Danes zjutraj pa je vodja norveških skakalcev Clas Brede Brathen za NRK potrdil, da bodo 27-letnega skakalca premestili z oddelka za intenzivno nego na travmatološki oddelek UKC Ljubljana. »Menim, da je skakalec v najboljših rokah. Vesel sem, da je zaupanje med norveško in slovensko medicinsko stroko na najvišji ravni,« je dejal Brathen. Danes ali v četrtek bodo norveški in slovenski zdravniki skupaj z zavarovalnico razpravljali o tem, kako bi Tandeja prepeljali na Norveško. »A pred tem bomo dodobra pretehtali razloge za in proti. Prevoza domov se bomo lotili z največjo previdnostjo. Četudi Daniel dobro napreduje, ne smemo pozabiti, da je utrpel hud udarec. Stres potovanja domov bi bil lahko tudi prevelik,« je opozoril Brathen.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: