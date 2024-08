Terglav razkril seznam za Rigo

Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je razkril seznam igralcev, na katere bo računal na kvalifikacijskem turnirju za zimske olimpijske igre leta 2026 v Italiji. Na seznamu ni prvega zvezdnika slovenskega hokeja Anžeta Kopitarja, ki bo reprezentančno akcijo izpustil zaradi priprav na novo sezono severnoameriškega prvenstva NHL.

Slovenci bodo olimpijske sanje lovili na turnirju od četrtka do nedelje v Rigi v Latviji.

Tekmeci Slovenije v Rigi v skupini E bodo Francija, gostiteljica Latvija in Ukrajina. Le prvo mesto bo vodilo na olimpijske igre v Milanu in Cortini.

Na selektorjevem seznamu vratarjev so: Gašper Krošelj (Kometa/Češ), Matija Pintarič (Bruleurs de Loups/Fra) in Žan Us (Sij Acroni Jesenice).

V Rigi se bodo preizkusili branilci: Rožle Bohinc (Olimpija), Aljoša Crnovič (Olimpija), Jan Ćosić (Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens/Fra), Bine Mašič (Olimpija), Matic Podlipnik (Kitzbüheler/Avt), Žiga Pavlin (Olimpija) in Blaž Gregorc (Olimpija).

Napadalci pa so: Miha Beričič (Olimpija), Jan Drozg (Amur/Rus), Žiga Jeglič (Bremerhaven/Nem), Žan Jezovšek (Lindau/Nem), Anže Kuralt (Fehervar/Mad), Rok Macuh (Olomouc/Češ), Luka Maver, Robert Sabolič (Olimpija), Rok Tičar (Graz 99/Avt), Blaž Tomaževič (Olimpija), Matic Török (KooKoo/Fin), Jan Urbas (Bremerhaven/Nem) in Miha Verlič (Bremerhaven/Nem).

Slovenski kolektiv v četrtek ob 19. uri čaka tekma z gostitelji turnirja Latvijci, v petek bo z začetkom ob 15.00 na sporedu tekma s Francijo, v nedeljo, 1. septembra, ob 12. uri pa sledi še obračun z Ukrajino.

Na seznamu ni prvega zvezdnika slovenskega hokeja Anžeta Kopitarja, ki je že julija na novinarski konferenci povedal, da bo to akcijo izpustil, ker se bo v celoti posvetil pripravam na novo sezono najmočnejše hokejske lige na svetu. Kopitar je sicer ob svoji odločitvi poudaril, da s tem ne zapira vrat reprezentanci ob morebitnih naslednjih akcijah.