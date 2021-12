Tesno pri vrhu med Faivrom in Odermattom, Kranjec 12.

Po prvem delu bojev na progi Gran Risa je na vrhu Francoz Mathieu Faivre, le dve stotinki počasnejši je bil Švicar Marco Odermatt. Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec je 12. z zaostankom 83 stotink sekunde. V postavitvi glavnega trenerja slovenske moške ekipe za tehnični disciplini Klemena Berganta se slovenski as ni najbolje znašel. Pred nastopom Slovenca sta bila na vrhu Francoza, svetovni prvak Faivre in Alexis Pinturault, zmagovalec skupnega in veleslalomskega seštevka v minuli zimi.

S štartno številko 4 se je odločno pognal na progo Gran Risa. A stotinke niso bile na strani Kranjca. Že na prvem vmesnem času je zaostal 45 stotink sekunde. Tudi ob drugem in tretjem vmesnem času (+ 0,83; + 0,91) je bil še nekoliko zadržan. Zato pa je nekaj stotink pridobil v zadnjem delu ter se z zaostankom 83 stotink sekunde uvrstil za Francozoma na tretje mesto. Prehitel je Švicarja Loica Meillarda.

V nadaljevanju je Slovenca prehitela šesterica članov prve jakostne skupine. Presenečenje pa sta pripravila Avstrijec Manuel Feller in Američan River Radamus. V ospredje sta se izstrelila s številkama 16 in 18 ter se uvrstila tik za francosko-švicarskim dvojcem na vrhu. Feller je z zaostankom 19 stotink tretji, Radamus, zaostaja tri desetinke, četrti.

Zaostanki so majhni. Kranjec je predzadnji, ki zaostaja manj kot sekundo. Pred Slovenca se je s številko 27 z za dve stotinki boljšim časom uvrstil tudi Norvežan Rasmus Windingstad. Kranjec je bil v zadnjih petih letih vsakič del najhitrejše deseterice na veleslalomih v Alta Badii, dvakrat, obakrat tretji, tudi na stopničkah v letih 2017 in 2019. Lani in leta 2018 je bil deveti, leta 2016 pa četrti.

Rdečo majico vodilnega v posebnem seštevku discipline nosi Švicar Odermatt, ki je zmagal tako v Söldnu kot v Val d'Iseru. Odermatt je na vrhu tudi v skupnem seštevku po desetih tekmah.

Druga vožnja s slovenskim finalistom Kranjcem se bo začela ob 13.30.