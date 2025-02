Tina, Taja in Žiga nakazali boj za vrh, velika smola preostalih naših mladincev

V Lake Placidu so izpeljali uradna treninga pred jutrišnjima posamičnima tekmama smučarskih skakalcev in skakalk na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Med dekleti sta bili najboljši Norvežanki Kjersti Graesli (98,5 m/1. in 84,5 m/2.) in Ingvild Synnøve Midtskogen (90,5 m/3. in 96,5 m/1.), boj za kolajno sta napovedali tudi Slovenki Tina Erzar in Taja Bodlaj.

Medtem ko je imela Erzarjeva, ki brani zlato lovoriko iz lanske Planice, v uvodni seriji drugi dosežek (95 m) in nato še peto oceno (89,5 m), se je obakrat med peterico prebila tudi Bodlajeva (86 m/5. in 91 m/4.). Lucija Jurgec (69 m/36. in 73,5 m/30.) se je sukala okrog 30. mesta, Tinkara Komar in Ajda Košnjek pa nista nastopili, ker nista pravočasno dobili opreme.

Tina Erzar brani naslov svetovne prvakinje iz lanske Planice. FOTO: Miha Šimnovec

Brez nje je v ZDA pripotovala tudi večina naših mladincev (Nik Bergant Smerajc, Enej Faletič, Nejc Ingolič in Urban Šimnic), tako da je naše barve na današnjem treningu zastopal le Žiga Jančar, ki je – tako kot Bodlajeva, Erzarjeva in Jurgečeva – ostal v Lake Placidu od tekmovanja za svetovni pokal, na katerem je minuli konec tedna prestal ognjeni krst med elito.

Nadarjeni član SSK Ihan je bil s 95,5 in 94 metri v obeh serijah zelo dober tretji. Razred zase je vzhajajoči ameriški zvezdnik Tate Frantz, ki je bil s 98 in 99 metri obakrat najboljši.