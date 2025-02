Slovenska najstnika prvič med svetovno elito, Schuster bi kaznoval Zajca

Najboljši smučarski skakalci in skakalke so se že zbrali v Lake Placidu, kjer se bo nadaljevalo tekmovanje za svetovni pokal. Med elito se bosta predstavila dva nova slovenska obraza; v ženski konkurenci bo ognjeni krst na najvišji ravni prestala 17-letna Lucija Jurgec iz SSK Šmartno na Pohorju, v moški pa bo ognjeni krst v svetovnem pokalu prestal dve leti starejši Žiga Jančar iz SSK Ihan, ki bo v ekipi zamenjal Timija Zajca.

Med dekleti bodo naše barve branile še nosilka rumene majice Nika Prevc, Taja Bodlaj, Tina Erzar in Ema Klinec, med moškimi pa branilec lanske zmage Lovro Kos, Anže Lanišek, Rok Oblak in Domen Prevc. Že jutri (z začetkom ob 15.20 po srednjeevropskem času) bo na sporedu ženska preizkušnja, v soboto bosta obe tekmi v posamičnih konkurencah in nato še preizkušnja mešanih ekip, v nedeljo pa še druga moška posamična tekma.

Še vedno odmeva Zajčeva diskvalifikacija

V skakalnih krogih sicer še zmeraj precej odmeva diskvalifikacija Zajca prejšnji petek na tekmi mešanih ekip v Willingenu in še bolj njegovo vedenje ter izjava, da so očitno »morali nekoga diskvalificirati, da so na ta način pomagali na zmagovalni oder Nemcem.« Nekdanji dolgoletni glavni trener nemške reprezentance Werner Schuster je bil zelo kritičen do 24-letnega svetovnega prvaka iz Hramš v občini Žalec.

»Timi je zelo nezrel,« je poudaril strokovni komentator na televizijski postaji Eurosport in se zavzel za uvedbo vedenjskega kodeksa v smučarskih skokih. »Na nogometni tekmi med Werderjem in Mainzem so, denimo, ob koncu izključili kar tri igralce. Tudi trener je prejel rdeči karton. In to zgolj zaradi izrečenih besed! Morda bi morali tudi v skokih razmisliti o suspenzu katerega od tekmovalcev v primeru neustreznega vedenja ali izrečenih besed,« je predlagal 55-letni Avstrijec in po drugi strani okrcal pristojne pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS): »Vprašati bi se morali, ali je sprejemanje vedno novih pravil prava pot. Zaradi njih postaja namreč vse skupaj bolj zapleteno in nepregledno ...«