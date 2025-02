Robert Hrgota tvegal, Timi Zajc se je opravičil

V nadaljevanju preberite:

Anžetu Lanišku so se v tej sezoni posamične stopničke na tekmah za svetovni pokal v smučarskih skokih vztrajno izmikale. Potem ko je nekajkrat že kazalo, da jih bo ujel, so se mu vsakič izmuznile skozi prste. Minulo soboto ga v Willingenu nič ni moglo ustaviti na poti na zmagovalni oder. Že 24 ur pozneje so se mu nasmihale nove stopničke na skakalnici Mühlenkopf, vendar pa tvegana poteza glavnega trenerja slovenske reprezentance Roberta Hrgote včeraj ni obrodila želenih sadov. Komu se je opravičil Timi Zajc?