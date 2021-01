V Lahtiju brez pozitivnega Ceneta Prevca

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je v Lahti, kjer se bo ta konec tedna nadaljevala sezona svetovnega pokala, odpotovala brez. Na testiranju za prisotnost virusa sars cov-2 pred odhodom na tekmovanje je bil namreč pozitiven, ob njem pa še en član spremljevalne ekipe.»Preostali člani ekipe so bili na testu negativni in so že na prizorišču. V skladu s protokolom Mednarodne smučarske zveze (FIS) vse reprezentance pred začetkom tekmovanja še enkrat testirajo. Tako je slovenska ekipa danes popoldan še enkrat opravila testiranje v Lahtiju, ki ni pokazalo nobene okužbe. Reprezentanca bo tako na tekmah na Finskem nastopila brez Ceneta Prevca, ki je v domači oskrbi in se počuti dobro, saj za zdaj nima nobenih simptomov,« je sporočil, predstavnik za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).V jutrišnji kvalifikacijah (z začetkom ob 18. uri) bodo tako na veliki napravi v Lahtiju, kjer bo v soboto ekipna preizkušnja (16.15), v nedeljo pa še posamična tekma (16.00), pod slovensko zastavo skakaliter bratain