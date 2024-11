V novi sezoni smučarskih skokov visoki cilji tako v ženski kot v moški ekipi

Nika Prevc, ki je blestela na zadnjih treningih v Planici, bo v sezono vstopila kot branilka skupne zmage, visoke cilje imajo v predolimpijski zimi tudi v moškem taboru, izstopata zlasti Anže Lanišek in Timi Zajc.

»Vsi smo neverjetno veseli, da se stvari končno znova začenjajo,« je dejal direktor tekmovanj svetovnega pokala Sandro Pertile.

»Organizatorji v Lillehammerju so opravili odlično delo in bili dovolj previdni pri postavitvi snežne deponije, saj prizorišča na skrajnem severu ta čas še ni pobelil sneg. Zdaj smo vsi zelo navdušeni nad prvimi tekmovanji in tem, kdo od športnikov bo najbolje začel sezono,« je pred začetkom nove sezone še dodal Pertile.

Sandro Pertile na zaključku sezone 2023/24 v Planici. FOTO: Dejan Javornik

Predolimpijska sezona za skakalce kot prvi vrhunec prinaša tradicionalno novoletno turnejo štirih prizorišč, nato konec februarja in v začetku marca sledi svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Trondheimu, pred velikim finalom od 28. do 30. marca v Planici - skakalke bodo letos sezono končale en vikend prej v Lahtiju - pa je na sporedu še norveška turneja.

Lažje je loviti kot braniti

Slovenske skakalke bodo tako kot lani novo sezono svetovnega pokala, 14. po vrsti, vstopile na Norveškem, tokrat bo olimpijsko prizorišče iz leta 1994 start tudi za skakalce. Poleg branilke velikega kristalnega globusa so si mesto v ekipi za uvodne tekme pod vodstvom novega selektorja Jurija Tepeša priborile še Nika Vodan, Ema Klinec, Taja Bodlaj, Katra Komar in Tina Erzar.

Kot je pred odhodom na sever dejala Prevc, je obramba globusa zagotovo njena želja. »Resda pravijo, da je lažje loviti skupno zmago, kot jo braniti, vendar bom vse delala v smeri, da mi to uspe,« je napovedala komaj 19-letna skakalka, ki je vse poletje stopnjevala formo.

Poleg obrambe globusa je v njenih mislih tudi svetovno prvenstvo v Trondheimu. »Velike snežinke še nimam in upam, da se mi to sezono nasmehne kakšna priložnost zanjo.«

Prevc je v pretekli sezoni blestela. FOTO: Geir Olsen/AFP

Nekaj več težav pred sezono kot doslej je imela nekdanja skupna zmagovalka sezone (2021) Vodan, ki pa je to dejstvo ne skrbi preveč. »Svetovno prvenstvo bo vrh mojega skakanja te zime, mislim, da imam dovolj časa, da ga pričakam odlično pripravljena.«

Na prizorišču SP so bile skakalke poleti tudi na pripravah, po besedah Tepeša pa jih je kar nekaj v reprezentanci sezono pričakalo v zelo dobri formi. »Želim si le, da bodo dekleta skoke s treningov uspešno prenesle tudi na tekme.«

Koledar svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske v sezoni 2024/25 DATUM KRAJ TEKMA

22. november Lillehammer (Nor) mešane ekipe/nočna (140m)

23. november Lillehammer (Nor) nočna (140m)

24. november Lillehammer (Nor) nočna (140m)

14. december Zhangjiakou (Kit) nočna (106)

15. december Zhangjiakou (Kit) nočna (106)

21. december Engelberg (Švi) (140m)

22. december Engelberg (Švi) (140m)

--------------------------------------------------------------------

- turneja dveh večerov:

31. december Garmisch-Pa. (Nem) (142m)

1. januar 2025 Oberstdorf (Nem) nočna (137m)

--------------------------------------------------------------------

5. januar Beljak (Avt) (98m)

6. januar Beljak (Avt) (98m)

18. januar Sapporo (Jap) nočna (134m)

19. januar Sapporo (Jap) (134m)

24. januar Zao (Jap) nočna (102m)

25. januar Zao (Jap) superekipno/nočna (102m)

26. januar Zao (Jap) nočna (102m)

31. januar Willingen (Nem) mešane ekipe/nočna (147m)

1. februar Willingen (Nem) nočna (147m)

7. februar Lake Placid (ZDA) nočna (128m)

8. februar Lake Placid (ZDA) mešane ekipe/nočna (128m)

8. februar Lake Placid (ZDA) nočna (128m)

15. februar Ljubno ob Savinji (Slo) (94 m)

16. februar Ljubno ob Savinji (Slo) (94 m)

22. februar Hinzenbach (Avt) nočna (90 m)

23. februar Hinzenbach (Avt) (90 m)

--------------------------------------------------------------------

- svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju:

28. februar Trondheim (Nor) (105m)

5. marec Trondheim (Nor) mešane ekipe (138m)

7. Marec Trondheim (Nor) (138m)

--------------------------------------------------------------------

- norveška turneja:

13. marec Oslo (Nor) (134m)

15. marec Vikersund (Nor) (240m)

16. marec Vikersund (Nor) (240m)

--------------------------------------------------------------------

20. marec Lahti (Fin) nočna (130m)

- finale sezone 2024/25:

21. marec Lahti (Fin) nočna (130m)

Skakalci brez dolgoletnega kapetana Petra Prevca odločno novim zmagam naproti

Sezona 2024/25, ki je za moške že 46. po vrsti, bo imela za skakalce dva vrhunca - najprej jih čaka tradicionalni boj za zlatega orla, nato pa še SP, na katerem bo Zajc branil naslov iz Planice 2023.

Poleg njega so na uvodni dve postojanki svetovnega pokala - Lillehammerju teden dni pozneje sledi še Ruka - odpotovali še Lanišek, Domen Prevc, Lovro Kos in Žak Mogel. Slovenska peterica ima kot vselej visoke cilje, lansko zimo se je kar pet slovenskih skakalcev vpisalo med posamične zmagovalce svetovnega pokala. Zadnjo slovensko zmago je na slovesu v Planici dosegel Peter Prevc, ki je tako na veličasten način končal bogato kariero.

Prevc se je veličastno poslovil od smučarskih skokov. FOTO: Matej Družnik

Skakalci pravijo, da ga pogrešajo, vendar v novo sezono vstopajo z visokimi cilji. Visoko in zlasti konstantno raven skakanja sta pokazala Lanišek in Zajc, je dejal selektor Robert Hrgota, tudi ostali člani ekipe so še pravi čas našli formo.

»Všeč mi je, da je raven skakanja pri fantih ta čas precej konstantna, zimo smo pričakali nekje tam, kot sem si želel. Fantje so lahko mirni in zadovoljni z opravljenim,« je dejal selektor.

Koledar svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške v sezoni 2024/25 DATUM KRAJ TEKMA

22. november Lillehammer (Nor) mešane ekipe/nočna (140m)

23. november Lillehammer (Nor) nočna (140m)

24. november Lillehammer (Nor) nočna (140m)

30. november Ruka (Fin) nočna (142m)

1. december Ruka (Fin) nočna (142m)

7. december Wisla (Pol) nočna (132m)

8. december Wisla (Pol) nočna (132m)

13. december Titisee-Neustadt (Nem) superekipno/nočna (142m)

14. december Titisee-Neustadt (Nem) nočna (142m)

15. december Titisee-Neustadt (Nem) nočna (142m)

21. december Engelberg (Švi) nočna (140m)

22. december Engelberg (Švi) nočna (140m)

--------------------------------------------------------------------

- novoletna turneja:

29. december Oberstdorf (Nem) nočna (137m)

1. januar 2024 Garmisch-Pa. (Nem) (142m)

4. januar Innsbruck (Avt) (128m)

6. januar Bischofshofen (Avt) nočna (142m)

--------------------------------------------------------------------

11. januar Val di Fiemme (Ita) nočna (143m)

12. januar Val di Fiemme (Ita) superekipno (143m)

18. januar Zakopane (Pol) ekipno/nočna (140m)

19. januar Zakopane (Pol) nočna (140m)

25. januar Oberstdorf (Nem) nočna (235m)

26. januar Oberstdorf (Nem) nočna (235m)

31. januar Willingen (Nem) mešane ekipe/nočna (147m)

1. februar Willingen (Nem) nočna (147m)

2. februar Willingen (Nem) nočna (147m)

8. februar Lake Placid (ZDA) nočna (128m)

8. februar Lake Placid (ZDA) mešane ekipe/nočna (128m)

9. februar Lake Placid (ZDA) nočna (128m)

15. februar Sapporo (Jap) nočna (137m)

16. februar Sapporo (Jap) (137m)

22. februar ?

23. februar ?

--------------------------------------------------------------------

- svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju:

2. marec Trondheim (Nor) (105m)

5. marec Trondheim (Nor) mešane ekipe (138m)

6. marec Trondheim (Nor) ekipno (138m)

8. Marec Trondheim (Nor) (138m)

--------------------------------------------------------------------

- norveška turneja:

13. marec Oslo (Nor) nočna (134m)

15. marec Vikersund (Nor) nočna (240m)

16. marec Vikersund (Nor) nočna (240m)

--------------------------------------------------------------------

22. marec Lahti (Fin) nočna (130m)

23. marec Lahti (Fin) superekipno/nočna (130m)

--------------------------------------------------------------------

- finale sezone 2024/25 v Planici:

28. marec Planica (Slo) (240m)

29. marec Planica (Slo) ekipno (240m)

30. marec Planica (Slo) finale sezone (240m)

Prvi vrhunec novoletna turneja, sledi SP

Slovenski skakalci so v zadnjih tednih pred začetkom nove sezone v okviru priprav obredli vse postojanke novoletne turneje z izjemo Innsbrucka, kjer so bili na treningu že poleti. Prav zlati orel v smučarskih skokih velja morda za najprestižnejšo lovoriko, od Slovencev ga je doslej uspelo osvojiti le Petru Prevcu in Primožu Peterki.

Glavni vrhunec sezone jih čaka konec februarja in v začetku marca, kjer bodo skušali ponoviti dosežke z domačega SP v Planici. Zajc je postal svetovni prvak na Bloudkovi velikanki, pod prvo ekipno zlato kolajno v zgodovini pa so se podpisali Zajc, Lanišek, Žiga Jelar in Kos. Temu so dodali še bron na tekmi mešanih ekip skupaj z Vodan in Klinec.

Timi Zajc je zaradi poškodbe izpustil tekmo v Planci. FOTO: Dejan Javornik

Skupno imajo skakalci ta čas na koledarju za zdaj 38 tekem, nekatera prizorišča še potrebujejo zeleno luč Mednarodne smučarske zveze (Fis), od tega tri tekme mešanih ekip, tri superekipne ter sedem tekem v poletih. Skakalke ob SP čaka 30 tekem, od tega tri tekme mešanih ekip skupaj s skakalci, ena sueprekipna, dvakrat pa bodo tudi letele v Vikersundu.

Glede sprememb v opremi nekaj dilem ostaja

Kot se je že velikokrat izkazalo, so edina stalnica v smučarskih skokih spremembe. Pred novo sezono jih ni veliko, glavne so glede smučarskih dresov ter sodniškega vrednotenja doskoka v telemark.

Posamezne dele kombinezonov bodo po novem namreč označevali s senzorji. Glavni namen spremembe je zmanjšanje števila dresov na posameznega tekmovalca v sezoni. Po novem pravilniku morajo biti vsi dresi ustrezno označeni, zaradi česar jih mora nadzornik Fisa odobriti že pred tekmo. Vseeno skakalce po tekmah čaka še eno preverjanje opreme.

Vsak dres bo dobil posebne računalniške čipe, ki jih bodo dodali na predvideno mesto dresa, pri moških jih bo sedem, pri ženskah pa pet. Vse drese tekmovalcev bodo tudi vnesli v enotno bazo podatkov.

V primeru uničenja dela dresa ga lahko tekmovalci zamenjajo in na novo označijo s senzorji, vendar mora vsako spremembo odobriti nadzornik Fisa.

V obeh slovenskih taborih glede sprememb ne pričakujejo težav, vendar priznavajo, da nekaj dileme ostaja. Kot je dejal Hrgota, vsako leto dobijo neke novosti, ideje, ki jih morajo potem skakalci v praksi udejanjiti. »Ponavadi so prve tekme tiste, ki prinesejo odgovore, kako je z opremo, kakšna bo doslednost pri preverjanju in potem iz tega izhajaš. Mislim, da imamo vse kljukice glede opreme, tekma pa bo pokazala, če res.«