Slavni Avstrijec odstopil tudi zaradi slovenskih skakalcev

Udarni aduti poljskih smučarskih skokov Kamil Stoch, Dawid Kubacki in Piotr Żyła imajo v letošnji zimi ponovno slabo sezono v svetovnem pokalu. Nič bolje ni pri funkcionarjih. Alexander Stöckl je namreč odstopil z mesta direktorja Poljske smučarske zveze za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Avstrijec je odpoved dal kar iz Norveške, kjer je bil v zadnjih sezonah glavni trener reprezentance v smučarskih skokih. Pa še to je zanimivo, da je odpoved sporočil kar v intervjuju za norveški časnik Dagbladet.

S tem se ne nameravam več ukvarjati

Povod za njegovo končanje sodelovanja s Poljaki je pogovor predsednika poljske zveze Adama Małysza za državno televizijo TVP, kjer je nekdanji skakalni as dejal, da ni zadovoljen s Stöcklovim delom. »Prvi obračun bo prišel po svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Za zdaj ne želimo pritiskati na trenerje, a malce sem razočaran. Upal sem, da bomo od Alexa Stöckla dobili več, a nas le pomirja. Želi si več časa, a tega ni,« je izjavil predsednik Poljske smučarske zveze.

»Ne spomnim se, da bi z menoj delil takšno mnenje, tega mi nikoli ni povedal na štiri oči. Pred dvema tednoma sva z Małyszem imela enourni sestanek, na katerem tega ni omenil niti z besedo. Po televizijskem intervjuju sem z njim poskušal vzpostaviti stik z več SMS-sporočili po različnih komunikacijskih kanalih, a nisem prejel odgovora. Zato sem se odločil poslati elektronsko sporočilo, da bi pritegnil njegovo pozornost. Naslednji dan je Małysz dal še en intervju, v katerem se je spomnil delov mojih sporočil in izjavil, da je v preteklosti nakazal, da ima nekaj pomislekov glede mene samega,« se je razgovoril Avstrijec.

Predsednik Poljske smučarske zveze Adam Małysz je nezadovoljen z letošnjo sezono udarnih poljskih skakalcev, srd je stresel na direktorja. FOTO: Miha Šimnovec

»Nikoli mi tudi osebno ni omenil mojega neodziva, na primer v primeru Slovencev glede diskvalifikacij zaradi dresov. Cenim mnenje Małysza, pomaga mi izboljšati moje delo, vendar mora komunikacija biti iz oči v oči. V svojem kratkem mandatu kot športni direktor sem bil priča izjemno visoki delovni etiki in vztrajnosti služiti vrednemu cilju. Trenerji in zaposleni v zvezi izkazujejo veliko zavzetost za pozitivne spremembe. Vsem tem ljudem bi se rad zahvalil za njihov prispevek in jim zaželel vse dobro v prihodnosti. Čudoviti ste. Prišel pa sem do zaključka, da se s tem ne nameravam več ukvarjati. Dogaja se preveč stvari, ki so v nasprotju z mojimi osebnimi vrednotami in prepričanji. Odstopam z mesta športnega direktorja za skoke in nordijsko kombinacijo. To je moja zadnja izjava o tej zadevi,« je Alexander Stöckl dejal Dagbladetu.

Funkcijo pri Poljakih je sicer opravljal od 1. avgusta 2024. Zanimiva je njegova pripomba o Slovencih, torej mu je Adam Małysz zameril, da je na kontrolorje na tekmah svetovnega pokala premalo pritiskal glede pravilnosti tekmovalnih dresov slovenskih skakalcev.