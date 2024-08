V Rigo po novi olimpijski vizum

Po uspešni misiji slovenske hokejske reprezentance na pomladnem svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Bolzanu in takrat vrnitvi med elito je zdaj pred risi že novi tekmovalni izziv. Od 29. t. m. do 1. septembra bodo igrali na kvalifikacijskem olimpijskem turnirju v Rigi in se tako poskusili uvrstiti na svoje tretje olimpijske igre doslej.

Pripravljalni zbor bo v tradicionalni blejski bazi v ponedeljek, 19. t. m., pred odhodom v Latvijo se bo slovenska izbrana vrsta, dvakrat (Bled, 22. t.m; Kapfenberg, 24. t. m.) pomerila z Avstrijo. Nato pa se bodo v Rigi za vizum Milana 2026 risi pomerili z gostitelji, Francozi in Ukrajinci.

Na širšem seznamu selektorja Eda Terglava presenečenj ni, se bodo pa nekateri zaradi klubskih obveznosti priključili pozneje – Rok Tičar in Matic Törok na Bledu, neposredno na prizorišču turnirja pa Jan Drozg, Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič.

Seznam kandidatov za nastop v Rigi – vratarji: Gašper Krošelj (Brno/Češ), Matija Pintarič (Grenoble /Fra), Žan Us (Jesenice); branilci: Rožle Bohinc, Aljoša Crnović (oba Olimpija), Kristjan Čepon (Amiens/Fra), Jan Ćosić, Blaž Gregorc (oba Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens), Bine Mašič (Olimpija), Matic Podlipnik (Kitzbühel/Avs)), Miha Štebih (Tř​ebič/Češ), Žiga Pavlin (Olimpija); napadalci: Miha Beričič (Olimpija), Jan Drozg (Habarovsk/Rus), Luka Gomboc (KAC/Avs), Žiga Jeglič (Bremerhaven/Nem), Rok Kapel (Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar/Mad), Rok Macuh (Olomouc/Češ), Marcel Mahkovec (Olimpija), Luka Maver (-), Žiga Mehle (Olimpija), Ken Ograjenšek (-), Robert Sabolič, Nik Simšič (oba Olimpija), Rok Tičar (Graz/Avs). Blaž Tomaževič (Olimpija), Matic Török (KooKoo/Fin), Jan Urbas, Miha Verlič (oba Bremerhaven).