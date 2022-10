V Rusiji se bojijo, da bo veliko njihovih športnikov končalo kariere

V Rusiji so se jezno odzvali na nedavno odločitev odgovornih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), po kateri njihovi športniki (in beloruski) zaradi ruskega napada na Ukrajino tudi v novi tekmovalni zimi ne bodo smeli tekmovati na njihovih prireditvah. Med drugimi se je oglasila tudi predsednica ruske smučarske organizacije Jelena Välbe, ki se boji, da bo imela ta prepoved dolgoročne posledice za njihov šport.

»To postaja čedalje slabše. In to ne velja le za smučanje, ampak za vse športe. Brez mednarodne konkurence se je težko razvijati. Ne bom presenečena, če bo veliko naših športnikov zaradi pomanjkanja motivacije končalo svoje kariere,« je zaskrbljena 54-letna Rusinja, ki je v svetovnem pokalu v smučarskem teku nanizala kar 45 zmag in osvojila pet velikih kristalnih globusov. Za nameček si je pritekla še deset posamičnih naslovov svetovne prvakinje in štiri bronaste kolajne na olimpijskih igrah.

Na odločitev pristojnih pri FIS se je ogorčeno odzval tudi ruski minister za šport Oleg Maticin. »Ruski smučarski tekači so najboljši na svetu. Brez njih bodo mednarodna tekmovanja izgubila svoj pomen: postala bodo manj zanimiva, njihova kakovost pa se bo močno zmanjšala,« je poudaril Maticin.