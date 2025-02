| Zimski športi PREMIUM

V Trondheimu bo bistveno drugače, kot je bilo v Planici

Norveški prireditelji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju so se pohvalili, da so za tekme v skokih, tekih in kombinaciji prodali že 200.000 vstopnic.

Galerija V Planici je bilo predlani na nordijskem SP precej manj gledalcev, kot so si obetali prireditelji. FOT: Matej Družnik/Delo