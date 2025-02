Slovenci z visokimi cilji, ne skrivajo jih niti prireditelji

V nadaljevanju preberite:

Trondheim bo drugič po letu 1997 gostil svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, glede na veliko priljubljenost skokov, tekov in kombinacije na Norveškem pa se v smučarskem centru Granåsen od jutri do 9. marca obeta nov nepozaben športni praznik. Na njem bo sodelovalo tudi 25 slovenskih športnikov in športnic. Preberite, kateri bodo naši glavni aduti na tem tekmovanju, kakšna so pričakovanja v vodstvu naše reprezentance, kdo je poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev na prvem nordijskem SP pred 28 leti v Trondheimu, kako se je takrat odrezal moravški »orel« Primož Peterka, koliko kolajn so naši športniki in športnice že osvojili na tem tekmovanju, koliko vstopnic si želijo prodati norveški prireditelji, kaj obljubljajo ...