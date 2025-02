Zajc: Kaj sem si mislil, sem pokazal, bilo pa je veliko vroče krvi

V nadaljevanju preberite:

V Trondheimu bodo v sredo slovesno odprli 44. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, na katerem bo Timi Zajc branil zlato lovoriko z velike skakalnice v Planici 2023. Toda 24-letni as iz Hramš v občini Žalec, ki je pred dvema letoma prispeval tudi pomemben delež k moštvenemu zmagoslavju Slovenije in bronasti kolajni na tekmi mešanih ekip, se ne uvršča med favorite. Na to, da je že večkrat dokazal, da je mož za velika tekmovanja, se tudi ne zanaša preveč. Kot je Zajc pojasnil v pogovoru za Delo, ni preprosto najti formule za uspeh, razkril je svoje favorite za vrhunec predolimpijske zime 2024/25, spregovoril je tudi o spominih na sanjsko SP pred dvema letoma v dolini pod Poncami, diskvalifikacijah, pravilih, odsotnosti Petra Prevca ...