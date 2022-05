Vas zanima, kako trenira Ilka Štuhec in kaj jo motivira?

Ena od takšnih je izjemna slovenska smučarka Ilka Štuhec, ki nikoli ne počiva. Z njo smo se pogovarjali o njenih treningih, poteku dneva, pripravah za naprej in o tem, kaj jo najbolj motivira, da je lahko tako dobra in uspešna v tem, kar počne.

Kdaj ste prvič stopili na smuči? Je bilo smučanje ljubezen na prvi pogled? Kdaj ste se odločili, da boste to vzeli resno in naredili iz tega kariero?

Zelo zgodaj. Oba starša sta bila vpeta v smučanje in na nek način mi je bilo položeno v zibelko. Obe s sestro sva smučali že zgodaj. Ta šport sem hitro vzljubila in nikoli nisem želela odnehati. Postal je način življenja in rada rečem, da imam najboljši poklic na svetu.

Prehod na profesionalno pot je bil zelo spontan. Skozi mlajše kategorije sem potem počasi vstopila v karavano svetovnega pokala. Bistvo je bilo, da nisem nikoli želela odnehati, torej sem v svoje smučanje od nekdaj verjela.

Kako so videti vaši treningi? Nas lahko morda popeljete skozi športni dan Ilke Štuhec? Kaj vse vključuje, od prehrane, kondicijskih in specifičnih treningov treningov, terapij …?

Najbolj značilen smučarski dan se začne zelo zgodaj, saj želimo ujeti čim boljše pogoje na snegu. Budilka pogosto zvoni že med 4. in 5. uro zjutraj, nato se odpravimo na hrib. Sredi dopoldneva smo nazaj v dolini, sledi nekaj malega počitka, kosilo, v popoldanskem času pa kondicijski trening, terapija in videoanaliza voženj. Po večerji pa je že čas za zgodnji spanec, saj se zgodba naslednji dan ponovi. Morda ni tako spektakularno, kot si kdo predstavlja, nas pa nagradijo čudoviti prizori v naravi, ki se jih tudi po toliko letih ne moremo nagledati.

Si pri treningih pomagate tudi s sodobno tehnologijo?

V mejah 'normale'. Ker nismo velika ekipa z velikim številom osebja, je vsak že skoraj polno zaseden, torej poleg svojega pomaga še na drugih področjih in opravilih. Nimamo nikogar, ki bi se imel čas ukvarjati le s tem, da satelitsko usklajuje 'tajming' in videoposnetke ter GPS-podatke. Mogoče bi dobili kakšen podatek več, vendar gre brez tega prav tako dobro, če ne včasih celo še boljše, da se ne izgubiš med vsemi podatki. Sicer pa, ko treniram sama, ko delam vaje za vzdržljivost in moč, velikokrat uporabljam pametno uro. Prav zdaj imam novo Huawei Watch GT 3 Pro, ki resnično dobro beleži različne meritve.

Prisegate tudi na kakšne športne aplikacije?

Za profesionalni trening pri športnih aplikacijah uporabljam upravljanje in nadzor lučk za reakcijski trening in meritve oziroma sprotno spremljanje ekscentrične vadbe. Sicer pa včasih kakšno poiščem kar sproti na telefonu v trgovini AppGallery in jo preizkusim.

Vas poleg smučanja navdušuje še kakšen šport?

Hmm, preizkusila sem se v marsikaterem, ne bi pa podrobneje (smeh). Sicer je denimo kolesarjenje, veslanje ipd. redno na sporedu tudi kot del trenažnega procesa. Tako da to so športi, s katerimi se najpogosteje srečujem poleg smučanja.

Na kaj ste v življenju najbolj ponosni?

Na to, da vztrajam. Čeprav se včasih mogoče zdi, da je stvar že res brezupna, da ni več razloga za nadaljevanje. Vztrajam. Pa naj je bilo to po poškodbah, pred odmevnimi rezultati ali pa zdaj, po nekaj neuspešnih sezonah. Pot do uspeha (kakršnegakoli, na vseh možnih področjih) nikoli ni preprosta. V meni še gori ogenj borbe, želje in verovanja, da še nisem rekla zadnje. Ko se bo moja profesionalna kariera nekoč končala, se bo ta ogenj, verjamem da, prižgal za kakšno drugo stvar.

Kje črpate inspiracijo, kaj v vas dvigne energijo in kaj vas motivira?

Odvisno, največkrat pa popolnoma običajne stvari. Rada preživljam čas v naravi, to me najpogosteje inspirira. Sicer pa pomaga tudi glasba, pogovor …

Nam lahko zaupate vaša življenjska vodila?

Daj vse od sebe in ne boš si imel česa očitati.

Nedavno ste sklenili sodelovanje s podjetjem Huawei. Kako ga vidite, kaj vam to pomeni? Česa se pri tem sodelovanju najbolj veselite?

Zelo me veseli, da v meni takšno podjetje vidi zaupanja vredno osebo. Hkrati je to tudi zame velika odgovornost. Predvsem pa mislim, da smo se našli v skupnih vrednotah in skupnem vodilu po uspehu, vztrajnosti in zmagovalni miselnosti.

Česa se pri sodelovanju najbolj veselite?

Tehnologija me vedno bolj navdušuje in sodelovati s podjetjem, ki narekuje trende, je izjemno navdušujoče. Če sem čisto iskrena, se najbolj veselim dobrih fotografij, ki jih ponujajo Huaweievi telefoni. To me vedno znova impresionira. Poleg tega pa se veselim preizkusiti in povezati tudi druge naprave.

Prejeli ste najnovejši pametni telefon Huawei P50 Pro. Kakšna je vaša izkušnja s telefonom? Za kaj največ uporabljate telefon?

Ko enkrat prižgeš kamero, je težko odnehati. Slike, videoposnetki, različne funkcije fotoaparata in kakovost slik so me povsem prevzeli. Telefon sicer največ uporabljam za pogovore s prijatelji, torej uporabo različnih aplikacij, a takoj za tem sta fotografiranje in snemanje. Kakovost tega se je predvsem v preteklem koronskem obdobju izkazala za zelo pomembno tudi z vidika obveznosti do pokroviteljev in podobno.

