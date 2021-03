Z bronom odkljukala še enega od ciljev

»Zares sem vesela, da sem osvojila to kolajno, ki sem si jo tako zelo želela. Na vrhu zaletišča sem bila pod takšnim pritiskom, da sploh nisem vedela, kaj moram narediti.«

Nika Križnar

Še pravi čas se je Nika Križnar spoprijateljila z veliko skakalnico v Oberstdorfu. FOTO: Christof Stache/AFP

Tako živčna, da ni vedela, kaj mora narediti

Z naslovom svetovne prvakinje se je ovenčala Norvežanka Maren Lundby (na sredini), ki ji je ob bronasti Niki Križnar (desno) družbo na odru za najboljše delala tudi srebrna Japonka Sara Takanaši (levo). FOTO: Christof Stache/AFP

Nika Križnar je za srebrno Saro Takanaši zaostala le za 0,8 točke

Slovenija ima že 6 kolajn na 53. SP, polovico so jih prispevale skakalke.

Prvenstva je že konec za na covid-19 pozitivnega Halvorja E. Graneruda.

Rezultati ženske tekme za svetovno prvenstvo v Oberstdorfu (HS-137):

1. Lundby (Nor) 296,6 (128, 130.5), 2. Takanaši (Jap) 287,9 (126, 134), 3. Križnar (Slo) 287,1 (126, 129), 4. Kramer (Avs) 281,9 (126.5, 127.5), 5. Opseth (Nor) 277,1 (124, 138 – podrs), 6. Klinec 273,3 (120, 139.5), 11. Bogataj 240,6 (117, 126), 16. Brecl (vse Slo) 223,4 (106.5, 122.5).

Solze, ki soprivrele iz oči, potem ko je na semaforju rezultatov videla, da ji (bronasta) kolajna na premierni ženski tekmi na veliki skakalnici v zgodovini svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju ne more več uiti, so bile zgovorne. Razkrile so, kako zelo je v Oberstdorfu hrepenela po (posamičnem) odličju in kako močno ji je odleglo, ko ga je tudi zasluženo osvojila.Potem ko se 20-letni smučarski skakalki iz Delnic v Poljanski dolini posamična tekma na srednji napravi (HS-106), na kateri se je morala zadovoljiti s 5. mestom, ni izšla po željah, ji je tudi prehod na sosednjo veliko skakalnico pod Senčno goro (HS-137) sprva povzročal preglavice. Z njo se je na srečo spoprijateljila še pravi čas – v poskusni seriji, v kateri je opozorila z drugim dosežkom (129,5).Z njim je očitno dobila želeno potrditev, da zna in zmore. Z okrepljeno samozavestjo je nato v zahtevn(ejš)ih razmerah tudi v uvodni seriji po znaku, pomočnika glavnega trenerja, ki je zaradi pozitivnega testa na covid-19 že odpotoval domov, poletela do 2. mesta za vodilno norveško šampionko(128 m). Razlika med njima je bila le 3,6 točke. A še manjši je bil po prvem »polčasu« Nikin naskok pred tretjeuvrščeno Avstrijko(126,5 m) in četrtouvrščeno japonsko zvezdnico(126 m), pred katerima je imela le točko oziroma 2,2 točke zaloge, kar je bilo zagotovilo za izjemno razburljiv finale.In res, v drugi seriji so skakalke s pomočjo vetra kar tekmovale med seboj, katera bo poletela najdlje. Z največjo daljavo tekme je navdušila Ema Klinec, ki je pristala pri 139,5 metra, s čimer je bila le dva metra krajša od (ženskega) rekorda skakalnice AvstrijkeTekmovalnemu razsodišču ni preostalo drugega, kot da je zniž(ev)alo zaletišče, kar je 22-letnici iz Poljan nad Škofjo Loko, svetovni prvakinji s srednje naprave, preprečilo večje napredovanje po lestvici. Pridobila je le eno mesto in končala kot šesta, nakar je nestrpno spremljala spektakularno zračno bitko za žlahtne kovine.Norvežankaje napadla s 138 metri, po pristanku pa z roko in z zadnjico podrsala po snegu, kar jo je na koncu stalo kolajne. Ostala je na 5. mestu, tik za favorizirano Kramerjevo (v finalu 127,5 m), ki se je morala še na drugi posamični preizkušnji v Oberstdorfu zadovoljiti z nehvaležnim 4. mestom.Takanašijeva je vodilni tekmovalki na vrhu naleta izzvala s 134 metri, Križnarjeva pa ji je ob slabšem vetru odgovorila s 129 metri. Seštevek točk se je za las (za vsega osem desetink) prevesil na stran 24-letne Japonke, a za Niko to v tistem trenutku ni bilo tako pomembno kot to, da se je pred njenim imenom in priimkom na semaforju rezultatov zasvetila št. 2. To je namreč pomenilo, da ima tako želeno odličje že v žepu, kakšne barve bo, je odločala Lundbyjeva, ki je z novim najboljšim nastopom (130,5 m) le še potrdila prvo zmago v sezoni za drugi naslov svetovne prvakinje po Seefeldu 2019.Kot velika zmagovalka pa se je včeraj počutila tudi Križnarjeva, potem ko je premagala živčnost in z bronasto kolajno, ki jo je posvetila glavnemu trenerju Zupančiču (ta je tekmo spremljal že od doma), odkljukala še enega od ciljev v sezoni, v kateri je prvič okusila slast zmage v svetovnem pokalu, prvikrat oblekla rumeno majico vodilne, ki jo ima še vedno na sebi, z reprezentančnimi kolegicami pokorila konkurenco na ekipni preizkušnji na Ljubnem in z njimi osvojila še naslov ekipnih svetovnih podprvakinj ...»Za mano je prekrasen dan. Zares sem vesela, da sem osvojila kolajno, ki sem si jo tako zelo želela. Na vrhu zaletišča sem bila pod takšnim pritiskom, da sploh nisem vedela, kaj moram narediti,« je s solzami v očeh in cmokom v grlu priznala Križnarjeva, s katero sta se ob šestouvrščeni Emi Klinec veselili tudi(11.) in(16.). Dekleta so se po tekmi odpravila domov, kjer se bodo začela pripravljati za zadnje preizkušnje v sezoni, ki bodo med 20. in 28. marcem v Nižnem Tagilu in Čajkovskem v Rusiji.